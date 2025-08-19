Ukraine-Gipfel: So reagiert die internationale Presse

Die internationale Presse hat den Ukraine-Gipfel von Trump und wichtigen EU-Vertretern wie Merz und Macron beobachtet - und analysiert. Die Reaktionen fallen gemischt aus.

Die Gespräche zwischen Staats- und Regierungschefs wichtiger europäischer Staaten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und und dem US-Präsidenten Donald Trump werden in der internationalen Presse diskutiert. Neben Lob für Trump gibt es auch Zweifel an den Ergebnissen.

"The Times", Großbritannien

Der Ausgang des Krieges in der Ukraine sei der trotz der "intensiven Gespräche" in Washington weiter "ungewiss", mahnt die britische Tageszeitung "The Times". Es hänge vom "politischen Willen des Westens ab, sich Putins hydraartiger Subversion zu widersetzen".

In Wahsington wurden auch mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert. Das es zu einer ähnlichen Verteidigungsarchitektur dem Artikel 5 des Nato-Vertrags für die Ukraine kommt, hält die "Times" für "eher unwahrscheinlich".

"Kollektive Verteidigung erfordert einen Pakt mit einem gemeinsamen Willen und eine übereinstimmende Einschätzung einer Bedrohung", merkt die Zeitung an.

"Neue Zürcher Zeitung", Schweiz

Die "Neue Züricher Zeitung" lobt den US-Präsidenten für sein Engagement, mit dem er den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beenden will.

Bei allem Vagen und Unklaren lässt sich doch sagen, dass Trump im Falle der Ukraine eine lange komplett eingeschlafene Diplomatie geweckt hat. „ Neue Zürcher Zeitung, Schweiz

Nach Analyse der Zeitung gibt es aber zwischen "den Europäern und Trump" noch "erhebliche Differenzen" bei den Themen Waffenstillstand und Gebietsabtretungen.

Es werde sich erst noch zeigen, "ob am Ende alles in sich zusammenfällt" und am Ende nichts mehr bleibt, als ein "Trumpsches Friedens-Spektakel". Für den Moment scheinen "die Beteiligten erstaunt genug, dass so etwas wie Diplomatie überhaupt in Gang gekommen ist", bilanziert die "Neue Züricher Zeitung".

"Washington Post", USA

"Glaubwürdigkeit ist der schwierigste Teil", schreibt die "Washington Post" aus den USA. Es sei "schwer vorstellbar, dass Trump zustimmen würde, amerikanische Soldaten zu entsenden".

Daraus ergibt sich für die "Washington Post" die Frage, wie lange es dauern werde, eine europäische "Truppe" aufzustellen, die " Russland ohne amerikanische Rückendeckung abschrecken kann".

Ein Abkommen sei aber "möglich", schreibt die "Washington Post". Es wäre eine "willkommene Veränderung", wenn "sich Europäer und Amerikaner dazu verpflichten, Russland in der Ukraine so lange wie möglich - wahrscheinlich so lange Putin an der Macht ist - in Schach zu halten".

"Magyar Nemzet", Ungarn

Sehr kritisch bewertet die ungarische Tageszeitung "Magyar Nemzet" das europäische Engagement.

Die wirklich Großen brauchen diese zappeligen, ideologisch völlig verlorenen Kurzzeit-Streber (die EU-Staaten) nicht, die sich ihrer eigenen Interessen nicht einmal bewusst sind. „ Magyar Nemzet, Ungarn

Ein "Friedensprozess" wäre ohne die Beteiligung der europäischen Staaten "viel einfacher durchzuführen", meint "Magyar Nemzet" aus Ungarn.