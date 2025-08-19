Ukraine-Treffen: Was bedeuten die Ergebnisse für Kiew?

Nach dem Gipfeltreffen zur Ukraine in Washington zeichnet sich ein Verhandlungsprozess ab. Doch was bedeutet das für die Ukraine? Und wie denken die Ukrainer über die Ergebnisse?

Trumps Vorschlag nach einem Treffen zwischen Putin und Selenskyj stehe noch immer im Raum. "Ob Moskau dem zustimmen wird, ist völlig unklar", so ZDF-Reporterin Anne Brühl zu den Friedensverhandlungen. 19.08.2025 | 5:02 min

Das Treffen im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump , seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern ist vorbei. Und laut ZDF-Korrespondent David Sauer deutlich besser gelaufen, als erwartet.

In wesentlichen Punkten sei es gelungen, auf einen Nenner zu kommen. Nun gehe es um die Frage, wie die Sicherheitsgarantien konkret ausgestaltet werden sollten. Doch wie werden die Entwicklungen in der Ukraine gesehen?

Insgesamt seien die Ukrainer erleichtert darüber, dass die Gespräche am Montag in freundlicher Atmosphäre stattgefunden hätten, berichtet ZDF-Reporterin Anne Brühl aus Kiew. "Das ist ja schon mal anders gewesen. Im Februar etwa, als Selenskyj aus dem Weißen Haus geflogen ist."

"Sicherheitsgarantien auf dem Papier bringen wenig", so der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy, der ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj derzeit für unrealistisch hält. 19.08.2025 | 7:25 min

Nach Ukraine-Gipfel: Wird es das Zweiergespräch geben?

Gleichzeitig herrsche das Gefühl vor, dass Kremlchef Wladimir Putin weiter auf Zeit spiele. Denn auf ein jetzt von Trump vorgeschlagenes Zweiergespräch zwischen Putin und Selenskyj habe der ukrainische Präsident seit Monaten gedrängt. "Aber ob Moskau ihm zustimmen wird, das ist völlig unklar", betont Brühl.

Ein Berater von Putin habe in der Nacht zu Dienstag gesagt, man sei dazu bereit, dass russische und ukrainische Delegationen sich treffen. Doch diese Delegationstreffen gebe es schon lange - drei Mal habe man sich in Istanbul getroffen. Dabei sei es aber in 30 Minuten nur um einen Gefangenenaustausch gegangen.

"Das sieht jetzt in erster Linie nicht danach aus, als ob dieses Treffen auch realistisch ist in absehbarer Zeit", betont auch der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy im ZDF-Morgenmagazin. Es sei vieles möglich in der aktuellen politischen Situation. "Aber ich glaube, das Wunschdenken von Donald Trump und die politische Realität sind oft unterschiedliche Sachen."

In Washington haben Trump, Selenskyj und europäische Partner über einen Frieden in der Ukraine beraten. Wie realistisch sind die Fortschritte nach den Gesprächen? 19.08.2025 | 2:48 min

Ukraine will amerikanische Waffen kaufen

Putin lasse derweil weiter die Ukraine bombardieren. In der Nacht habe es einen großen Drohnenangriff und ballistische Raketen gegeben. "Das hatte hauptsächlich Ziele der Infrastruktur betroffen", berichtet Anne Brühl.

Putin spielt auf Zeit, weil er es kann, weil er eben in Alaska nicht zu einem Waffenstillstand gezwungen wurde. „ Anne Brühl, ZDF-Reporterin

Neben den Sicherheitsgarantien ging es im Gespräch von Trump und Selenskyj auch um entführte Kinder und mögliche Gebietsabtretungen. Diese Frage wolle der ukrainische Präsident direkt mit Putin besprechen. Das konkreteste Ergebnis sei, dass die Ukraine für 90 Milliarden Dollar amerikanische Waffen kaufen wolle, betont ZDF-Reporterin Brühl. "Und es hat auch so eine Art Deal gegeben, dass die Amerikaner im Gegenzug eben auch ukrainische Drohnen kaufen."

Zusammengetragen von ZDFheute-Redakteurin Katia Rathsfeld.

