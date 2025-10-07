  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Sinkende Geburtenrate: Ukraine-Krieg verändert Demografie

Geburtenrückgang in der Ukraine:Babys zwischen Bunkern und Bomben

Dara Hassanzadeh
von Dara Hassanzadeh, Kiew
|

Die Geburtenrate in der Ukraine hat einen Tiefpunkt erreicht. Immer weniger Frauen entscheiden sich mitten im Krieg für ein Kind. Mit Folgen für die Demografie.

Eine Krankenschwester hält ein Neugeborenes in einem Krankenhaus in Mariupol in den Armen.

In der Ukraine sterben dreimal mehr Menschen als geboren werden. Seit Kriegsbeginn hat der Stress für Schwangere zugenommen, oft entscheiden sich Paare gegen Kinder.

30.09.2025 | 2:09 min

In der Geburtsklinik in Kiew ist der Krieg spürbar. Die Gänge und Flure sind leer und leise. Man hört keine Babys schreien. Längst hat die Klinik auf die andauernden russischen Luftangriffe reagiert; Kreißsäle und Intensivstationen wurden in die Keller verlegt. Iryna, eine Verwaltungsangestellte, hat lange mit ihrem Mann überlegt, ob sie in Kiew ein Kind bekommen sollen. Sie ist 35 Jahre alt. Mit jedem Jahr, den der Krieg andauert, schlägt auch ihre biologische Uhr. Letztendlich haben sie sich für die Hoffnung entschieden. "Ich warte so sehr auf Frieden", sagt die Mutter mit erschöpfter Stimme.

Ich brauche nur Ruhe und die Möglichkeit unser Leben planen zu können. Ohne Angst einzuschlafen und dann unter einem friedlichen Himmel aufzuwachen.

Iryna

Zerstörte Häuser und Landschaft naach dem Raketenangriff

Russland hat die Ukraine erneut mit hunderten Drohnen und Raketen angegriffen. Mindestens fünf Menschen starben, landesweit gab es Luftalarm. Eine Reportage von Dara Hassanzadeh.

05.10.2025 | 1:30 min

Es ist ein so bescheidener wie im Moment auch unrealistischer Wunsch, den Iryna hegt. Ihr Kind wurde vor zwei Wochen geboren. Deutlich zu früh. Deshalb muss das Baby noch länger zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Angst und Ungewissheit

In der Ukraine wissen die Frauen, dass ihr Baby in eine Welt der Bomben und Bunker geboren wird. Neben den Belastungen, die die Biologie Schwangeren ohnehin aufbürdet, kommen für ukrainische Frauen Nächte in Schutzbunkern, Angst und Ungewissheit hinzu. Die Realität, die sie seit über dreieinhalb Jahren erleben, ist das Gegenteil von Familienglück und Geborgenheit.

Vor dem Krieg gebar eine Frau in der Ukraine noch durchschnittlich 1,25 Kinder, in den Kriegsjahren sank die Geburtenrate im Schnitt auf 0,9 Kinder pro Frau.

Zwei Kinder blicken auf beschädigte Gebäude und Trümmer. Sie sind von hinten fotografiert. Neben ihnen steht ein Hund

Seit mehr als drei Jahren beherrschen russische Angriffe den Alltag von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine. Ein UNESCO-Projekt schafft für einige nun eine Auszeit vom Krieg.

28.09.2025 | 1:42 min

"Die meisten schwangeren Frauen sind während des Krieges gestresst, was ihre Schwangerschaft beeinträchtigen kann," sagt Gynäkologie-Professorin Iryna Poladych.

Wir beobachten einen leichten Anstieg der Frühgeburtenrate. Auch die Fehlgeburtenrate steigt.

Iryna Poladych, Gynäkologie-Professorin

Vermehrt stellen Ärzte auch Unfruchtbarkeit fest - bei Männern und Frauen. Der Staat hat bereits reagiert und bezahlt künstliche Befruchtungen in den Kliniken für Frauen mit Kinderwunsch. Doch dieser keimt immer seltener auf.

Straßenmarkierung Familienparkplatz

Die Vereinten Nationen mahnen: Länder sollten Geburtenraten nicht steuern. In Südkorea mit einer Geburtenrate von 0,7 lockt der Staat inzwischen mit einem Kinderbonus.

10.06.2025 | 1:33 min

Der Krieg hat Folgen für die Demografie

Auch weil viele Paare getrennt leben. Hunderttausende Männer dienen bereits in der Armee oder müssen damit rechnen, in naher Zukunft einberufen zu werden. Demografisch leidet die Ukraine auch darunter, dass Hunderttausende Frauen mit ihren Kindern vor den russischen Angriffen ins Ausland geflüchtet sind. Oder nun in den besetzten Gebieten leben müssen.

Diesen Statistiken trotzen sie in der Geburtsklinik mit ihrer täglichen Arbeit. Krankenschwestern und Ärzte versuchen den Frauen soweit es geht, die Ängste zu nehmen. Doch selbst, wenn alles gut gegangen ist, Mutter und Kind wohlauf entlassen werden, das Foyer mit Blumen und Luftballons dekoriert sind - selbst in so einem Moment des Glücks erinnert sich die junge Mutter Olena vor allem an eine Schwangerschaft im Krieg. "Ich habe versucht, während meiner Schwangerschaft ruhig zu bleiben." sagt Olena während sie ihre Tochter Mia aus der Klinik nach Hause trägt.

Trotz der Bombenangriffe in unserer Nähe habe ich versucht, mir keine Sorgen zu machen. Es gab auch Angriffe auf unsere Siedlung. Aber wir haben versucht, positiv zu bleiben.

Olena

Immer weniger Frauen wagen den Schritt, Kinder zu bekommen. Mit Folgen: statistisch betrachtet, sterben in der Ukraine dreimal mehr Menschen als geboren werden.

Russland greift die Ukraine an
:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker.
Flugzeuge der polnischen Luftwaffe fliegen über einer Militärparade am Tag der polnischen Streitkräfte im August 2023.
Liveblog
Themen
UkraineSchwangerschaft

Mehr zum Krieg in der Ukraine

  1. 02.10.2025, Dänemark, Kopenhagen: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, kommt zum Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft an.

    Ukraine-Krieg:Selenskyj empört über westliche Bauteile in Russlands Waffen

    mit Video
  2. Kraftwerksarbeiter betrachten am 05.01.2023 einen Spannungswandler, der nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Angriff zerstört wurde.
    Analyse

    Vor dem Winter:Ukraine: Moskau attackiert Gasversorgung und Zivilisten

    von Christian Mölling, András Rácz
  3. Ungarischer Gripen Kampfjet. (Archiv)
    Analyse

    Gripen, F-16 und Mirage Jets:Wofür die Ukraine westliche Kampfjets einsetzt

    von Christian Mölling und András Rácz
    mit Video
  4. Russlands Präsident Wladimir Putin spricht beim Waldai-Forum in Sotschi am Schwarzen Meer.

    Tomahawk-Raketen für die Ukraine?:Putin warnt USA vor Eskalation durch Tomahawk-Lieferung

    mit Video

Mehr zum Thema Demografie und demografischer Wandel

  1. Symbolbild: fuesse eines neugeborenen

    Zahlen für 2024 in Deutschland:Berlin ist Schlusslicht bei der Geburtenrate

    mit Video
  2. Älteres Ehepaar sitzt auf einer Parkbank am Tegernsee

    Spitzenreiter in Europa:Arbeiten bis 70 - Vorbild Dänemark?

    von Winnie Heescher
    mit Video
  3. Demografischer Wandel - Symbolbild

    Beteiligung, Parteien, Themen:Was heißt eine alternde Bevölkerung für Wahlen?

    mit Video
  4. Passanten in den Fussgängerzonen in München

    Bevölkerung in Deutschland:Rückgang im Osten, Zuwachs im Westen

    mit Video