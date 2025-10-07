Geburtenrückgang in der Ukraine:Babys zwischen Bunkern und Bomben
Die Geburtenrate in der Ukraine hat einen Tiefpunkt erreicht. Immer weniger Frauen entscheiden sich mitten im Krieg für ein Kind. Mit Folgen für die Demografie.
In der Geburtsklinik in Kiew ist der Krieg spürbar. Die Gänge und Flure sind leer und leise. Man hört keine Babys schreien. Längst hat die Klinik auf die andauernden russischen Luftangriffe reagiert; Kreißsäle und Intensivstationen wurden in die Keller verlegt. Iryna, eine Verwaltungsangestellte, hat lange mit ihrem Mann überlegt, ob sie in Kiew ein Kind bekommen sollen. Sie ist 35 Jahre alt. Mit jedem Jahr, den der Krieg andauert, schlägt auch ihre biologische Uhr. Letztendlich haben sie sich für die Hoffnung entschieden. "Ich warte so sehr auf Frieden", sagt die Mutter mit erschöpfter Stimme.
Es ist ein so bescheidener wie im Moment auch unrealistischer Wunsch, den Iryna hegt. Ihr Kind wurde vor zwei Wochen geboren. Deutlich zu früh. Deshalb muss das Baby noch länger zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.
Angst und Ungewissheit
In der Ukraine wissen die Frauen, dass ihr Baby in eine Welt der Bomben und Bunker geboren wird. Neben den Belastungen, die die Biologie Schwangeren ohnehin aufbürdet, kommen für ukrainische Frauen Nächte in Schutzbunkern, Angst und Ungewissheit hinzu. Die Realität, die sie seit über dreieinhalb Jahren erleben, ist das Gegenteil von Familienglück und Geborgenheit.
Vor dem Krieg gebar eine Frau in der Ukraine noch durchschnittlich 1,25 Kinder, in den Kriegsjahren sank die Geburtenrate im Schnitt auf 0,9 Kinder pro Frau.
"Die meisten schwangeren Frauen sind während des Krieges gestresst, was ihre Schwangerschaft beeinträchtigen kann," sagt Gynäkologie-Professorin Iryna Poladych.
Vermehrt stellen Ärzte auch Unfruchtbarkeit fest - bei Männern und Frauen. Der Staat hat bereits reagiert und bezahlt künstliche Befruchtungen in den Kliniken für Frauen mit Kinderwunsch. Doch dieser keimt immer seltener auf.
Der Krieg hat Folgen für die Demografie
Auch weil viele Paare getrennt leben. Hunderttausende Männer dienen bereits in der Armee oder müssen damit rechnen, in naher Zukunft einberufen zu werden. Demografisch leidet die Ukraine auch darunter, dass Hunderttausende Frauen mit ihren Kindern vor den russischen Angriffen ins Ausland geflüchtet sind. Oder nun in den besetzten Gebieten leben müssen.
Diesen Statistiken trotzen sie in der Geburtsklinik mit ihrer täglichen Arbeit. Krankenschwestern und Ärzte versuchen den Frauen soweit es geht, die Ängste zu nehmen. Doch selbst, wenn alles gut gegangen ist, Mutter und Kind wohlauf entlassen werden, das Foyer mit Blumen und Luftballons dekoriert sind - selbst in so einem Moment des Glücks erinnert sich die junge Mutter Olena vor allem an eine Schwangerschaft im Krieg. "Ich habe versucht, während meiner Schwangerschaft ruhig zu bleiben." sagt Olena während sie ihre Tochter Mia aus der Klinik nach Hause trägt.
Immer weniger Frauen wagen den Schritt, Kinder zu bekommen. Mit Folgen: statistisch betrachtet, sterben in der Ukraine dreimal mehr Menschen als geboren werden.
