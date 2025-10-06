In der Ukraine bedrohen russische Drohnen die Bevölkerung. Komponenten dieser kommen aus westlichen Staaten - auch aus Deutschland. Ein Grund für Selenskyi zu heftiger Kritik.

Russland greift die Ukraine zunehmend mit Drohnen an – gebaut mit westlicher Technik und Mikrochips. An der Front sichergestellte Drohnenteile zeigen: Trotz Sanktionen floriert der Schattenmarkt. 20.08.2025 | 13:02 min

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beklagt, dass trotz der Sanktionen weiterhin zahlreiche Bauteile russischer Waffen aus dem Ausland stammten. In seiner abendlichen Videoansprache mahnte der Staatschef an:

Wenn die entsprechenden Länder die offen skandalösen Lieferungen kritischer Komponenten für die Herstellung von Raketen und Drohnen nach Russland unterbinden, wird die russische Bedrohung deutlich geringer werden. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Schließlich könne Kremlchef Wladimir Putin "ohne Terror keinen Krieg führen". Es gehe nicht um ein Dutzend, sondern vielmehr um Tausende von Komponenten. "All dies hat zur Folge, dass die Russen unser Land terrorisieren, anderen Ländern drohen, sich einfach verachtenswert verhalten und den Frieden ablehnen", sagte Selenskyj.

Leider werden nach wie vor viele kritische Komponenten aus Europa und den USA nach Russland geliefert. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Mitteilung von Präsident Selenskyj Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Selenskyj fordert striktere Kontrolle westlicher Exporte

"Während des massiven kombinierten Angriffs auf die Ukraine in der Nacht des 5. Oktober hat Russland 549 Waffensysteme benutzt, die 102.785 im Ausland hergestellte Komponenten enthielten", schrieb er in sozialen Medien.

Beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen ist eine bessere Drohnenabwehr das zentrale Thema. Der ukrainische Präsident Selenskyi berichtet über Erfahrungen seiner Streitkräfte. 02.10.2025 | 1:49 min

Auch deutsche und US-Bauteile in russischen Drohnen

Demnach sind darunter auch welche von Unternehmen aus Deutschland, den USA, China und Taiwan sowie Großbritannien.

Es ist entscheidend, jede Umgehung von Sanktionen zu unterbinden, denn Russland nutzt jede, um weiter zu töten. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Die Partner der Ukraine hätten bereits detaillierte Informationen über die Firmen und Produkte. Russland hatte die Ukraine in der Nacht auf Sonntag mit schweren Luftangriffen auf die Energieinfrastruktur überzogen. Mindestens fünf Menschen sind dabei getötet worden.

Kanzler Merz vermutet Russland hinter den meisten Drohnen, die in Deutschland und Dänemark gesichtet wurden. Teile dieser Drohnen kommen wohl auch aus Deutschland selbst. 06.10.2025 | 0:45 min

Russlands Luftangriffe auf Ukraine dauern an

Auch am Montag gingen die Angriffe weiter. Präsidialamtschef Andrij Jermak schrieb bei Telegram, dass das Dach eines Perinatalzentrums (zur Versorgung unter anderem von Schwangeren und Frühgeburten) in Sumy durch einen russischen Angriff Feuer gefangen habe.

Zum Zeitpunkt des Schlags hätten sich 11 Kinder, 35 Patienten und 120 Mitarbeiter dort befunden. Sie retteten sich demnach alle in einen Schutzraum.

Russland hat die Ukraine erneut mit hunderten Drohnen und Raketen angegriffen. Mindestens fünf Menschen starben, landesweit gab es Luftalarm. Eine Reportage von Dara Hassanzadeh. 05.10.2025 | 1:30 min

Russlands Luftangriffe treffen erneut zivile Ziele

Bei einem Angriff auf die südukrainische Region Cherson wurde nach Angaben des Gouverneurs, Olexander Prokudin, eine 69 Jahre alte Frau getötet. Seit Tagesbeginn seien zwölf Menschen verletzt worden, unter ihnen zwei Minderjährige.

Die Ukraine hat im UN-Sicherheitsrat weitere Waffen gefordert. Benötigt würden vor allem Luftverteidigungssysteme und Waffensysteme mit großer Reichweite. 30.08.2025 | 0:22 min

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.