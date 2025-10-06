Ukraine-Krieg:Selenskyj empört über westliche Bauteile in Russlands Waffen
In der Ukraine bedrohen russische Drohnen die Bevölkerung. Komponenten dieser kommen aus westlichen Staaten - auch aus Deutschland. Ein Grund für Selenskyi zu heftiger Kritik.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beklagt, dass trotz der Sanktionen weiterhin zahlreiche Bauteile russischer Waffen aus dem Ausland stammten. In seiner abendlichen Videoansprache mahnte der Staatschef an:
Schließlich könne Kremlchef Wladimir Putin "ohne Terror keinen Krieg führen". Es gehe nicht um ein Dutzend, sondern vielmehr um Tausende von Komponenten. "All dies hat zur Folge, dass die Russen unser Land terrorisieren, anderen Ländern drohen, sich einfach verachtenswert verhalten und den Frieden ablehnen", sagte Selenskyj.
Mitteilung von Präsident Selenskyj
Selenskyj fordert striktere Kontrolle westlicher Exporte
"Während des massiven kombinierten Angriffs auf die Ukraine in der Nacht des 5. Oktober hat Russland 549 Waffensysteme benutzt, die 102.785 im Ausland hergestellte Komponenten enthielten", schrieb er in sozialen Medien.
Auch deutsche und US-Bauteile in russischen Drohnen
Demnach sind darunter auch welche von Unternehmen aus Deutschland, den USA, China und Taiwan sowie Großbritannien.
Die Partner der Ukraine hätten bereits detaillierte Informationen über die Firmen und Produkte. Russland hatte die Ukraine in der Nacht auf Sonntag mit schweren Luftangriffen auf die Energieinfrastruktur überzogen. Mindestens fünf Menschen sind dabei getötet worden.
Russlands Luftangriffe auf Ukraine dauern an
Auch am Montag gingen die Angriffe weiter. Präsidialamtschef Andrij Jermak schrieb bei Telegram, dass das Dach eines Perinatalzentrums (zur Versorgung unter anderem von Schwangeren und Frühgeburten) in Sumy durch einen russischen Angriff Feuer gefangen habe.
Zum Zeitpunkt des Schlags hätten sich 11 Kinder, 35 Patienten und 120 Mitarbeiter dort befunden. Sie retteten sich demnach alle in einen Schutzraum.
Russlands Luftangriffe treffen erneut zivile Ziele
Bei einem Angriff auf die südukrainische Region Cherson wurde nach Angaben des Gouverneurs, Olexander Prokudin, eine 69 Jahre alte Frau getötet. Seit Tagesbeginn seien zwölf Menschen verletzt worden, unter ihnen zwei Minderjährige.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.
