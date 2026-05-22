Erst Trump, dann Putin: Was bleibt vom Speed-Dating mit Xi?

Erst Trump, dann Putin in China:Was bleibt vom Speed-Dating mit Xi Jinping?
Kaum ist US-Präsident Trump aus Peking abgereist, stattet mit Putin der nächste Staatschef Xi Jinping einen Besuch ab. Was ist das strategische Ziel? Die Debatte im ZDF-Podcast.
Nur wenige Tage nachdem US-Präsident Donald Trump dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping einen Besuch abgestattet hat, reist der russische Präsident Wladimir Putin auch nach Peking. Aber was bleibt von den jüngsten Treffen der Staatschefs?
Theveßen: Trump übernimmt Narrative von Xi
In der neuen Podcast-Folge von "Der Trump Effekt" analysiert Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington, D.C., dass Trump mit Blick auf Xi und Putin gerne "der Dritte im Bunde sein" würde. Trump übernehme Narrative der beiden.
Für Elmar Theveßen steht dahinter ein grundlegender Wandel: "Werte, Regeln, Institutionen - das stört ja alles das, was sie wollen, nämlich Geschäfte machen." Das zeige sich auch bei Taiwan, wo es Trump auch um Deals gehe. Die Folge sei eine Welt, in der Großmächte wie Russland, China und die USA Einflusssphären unter sich aufteilen.
Xi wünscht sich neue multipolare Weltordnung
Mit Blick auf die Beziehung zwischen Putin und Xi erklärt ZDF-Korrespondentin in China, Elisabeth Schmidt, dass keiner den jeweils anderen auf offener Bühne kritisiere. Den Ukraine-Krieg auf der einen Seite und die Gebietsansprüche auf Taiwan auf der anderen Seite definiere man "als innere Angelegenheit". Das sei die neue multipolare Weltordnung, die sich Xi wünscht, also mehrere Großmächte, die nebeneinander koexistieren und sich gegenseitig nicht kritisieren.
Xi habe beim Treffen in Peking nicht auf Putin eingewirkt und auf ein Ende des Krieges gepocht. Das schmälere die Hoffnungen der Europäer, bemerkt Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios in Brüssel.
Ulf Röller sieht Europa in der Pflicht: "Wir müssen die Karten spielen, die wir haben", sagt Ulf Röller im Podcast. Die Schlagkraft aus Washington oder Peking hätte man zwar nicht, aber die Europäer müssten nun eine eigene diplomatische Strategie entwickeln.
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