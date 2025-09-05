Ukraine-Experte Gressel: Keine Illusionen mehr über Trumps Rolle

"Keine Illusionen" mehr in Kiew:Gressel: Keiner glaubt mehr an Ukraine-Erfolg Trumps
In Kiew glaubt niemand mehr an Trumps Rolle als Vermittler, so Gustav Gressel. Gleichzeitg warnt der Militärexperte: Ohne Druck aus den USA wird es keinen Waffenstillstand geben.
US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Wochen zwar Bewegung in mögliche Gespräche zwischen Russland und der Ukraine gebracht. Passiert ist seither nicht viel. Militärexperte Gustav Gressel, der bis vor wenigen Tagen selbst in der Ukraine war, betont dazu im ZDF heute journal:
In Kiew habe man die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte durch den US-Präsidenten aufgegeben. Stattdessen liege der Fokus nun darauf, die Grundlagen der russischen Kriegsführung zu schwächen - etwa durch Angriffe auf die Öl- und Gasindustrie. Trotz Rückschlägen sei man "entschlossen, das Blatt des Krieges noch einmal wenden zu können".
Gressel hält Ukraine-Verhandlungen in Paris für verfrüht
Die am Donnerstag in Paris diskutierten Pläne für Sicherheitsgarantien nach einem möglichen Waffenstillstand bewertet Gressel skeptisch. Solche Gespräche seien "natürlich verfrüht". Praktisch hätten die Gespräche vor allem den Sinn,
Bereits jetzt hätten sich die USA aus den meisten Unterstützungsleistungen zurückgezogen. Ständig stehe im Raum, dass Trump weitere Sanktionen aufheben oder andere Gefälligkeiten an Russlands Präsident Wladimir Putin geben könnte, so Gressel.
Experte: USA üben zu wenig Druck auf Russland aus
Um das zu verhindern, versuchten die Europäer und Verbündeten, die USA noch konstruktiv einzubinden. In Paris vertrat etwa Trumps Sondergesandter Steve Witkoff die Vereinigten Staaten. "Das ist eine Taktik, die versucht, Schlimmeres zu verhindern."
Gleichzeitig, betont Gressel, sei Washington zur Herbeiführung eines Waffenstillstands nicht motiviert genug. Trump sei weder bereit, Sanktionen zu verschärfen noch die militärische Unterstützung auszubauen, so der Politologe.
Und dieser Druck liege "jetzt noch in recht weiter Ferne".
Im Gegenteil: Wie die "Washington Post" und die "Financial Times" am Abend berichteten, plant die Trump-Regierung, langjährige Sicherheitshilfeprogramme für Europa einzustellen - Programme, die bislang vor allem die Nato-Ostflanke an der Grenze zu Russland und zur Ukraine stärken sollten.
Das Interview führte Marietta Slomka, zusammengefasst hat es Christian Harz.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: