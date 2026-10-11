Trump verkündet "Energie-Waffenruhe" - Selenskyj überrascht

Trump verkündet eine "Energie-Waffenruhe" zwischen Russland und der Ukraine. Selenskyj erklärt dazu: Er wisse nichts von einer Einigung - sei aber offen dafür.

Mit seiner Ankündigung hat US-Präsident Trump seinen Amtskollegen in Kiew offenbar überrascht. (Archivbild) Quelle: Mandel Ngan / AFP

Russland und die Ukraine haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugestimmt, ihre Angriffe auf die Energie-Infrastruktur des jeweils anderen Staates einzustellen. Mit "sofortiger Wirkung" gelte eine "Energie-Waffenruhe" im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, erklärte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Weitere Details nannte er nicht.

Beide Seiten haben dem zugestimmt. Bitte halten Sie sich daran! „ Donald Trump bei Truth Social

Selenskyj von Ankündigung offenbar überrascht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wusste von der "Energie-Waffenruhe" nichts. Er sei jedoch bereit, eine solche Vereinbarung zu akzeptieren, sollten die Russen zustimmen, sagte er in einem Interview mit dem US-Nachrichtenportal Axios.

Die Ankündigung sei neu für ihn gewesen. "Wenn Präsident Trump das mit Putin ausgehandelt hat - sagen Sie uns bitte, wann die Waffenruhe beginnt - wir sind bereit und werden sie akzeptieren", zitiert das Portal den ukrainischen Präsidenten.

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Ukraine gegen einseitige Waffenruhe

Selenskyj hatte zuvor im Onlinedienst X erklärt, die Ukraine sei bereit, ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien zu stoppen, "wenn Russland aufhört, unsere Energie-Infrastruktur anzugreifen".

Die Ukraine hatte in den vergangenen Wochen als Reaktion auf die ständigen russischen Luftangriffe unter anderem Ölanlagen in Russland attackiert. Trump hatte dies wiederholt kritisiert.

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Diesel-Deal zwischen Trump und Putin

Am Freitag verkündete Trump dann eine Einigung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach Russland trotz der wegen des Ukraine-Kriegs verhängten internationalen Sanktionen Hunderttausende Tonnen Dieselkraftstoff für die USA und den Weltmarkt liefern soll.

Selenskyj offen für Wahlen, aber unter Bedingungen

Am Samstag sagte Trump dann, es sei "an der Zeit für einen neuen Präsidenten" in der Ukraine. Selenskyj hat daraufhin Neuwahlen im Land angeboten.

Falls Trump Putin zu einer 60-tägigen, vollständigen Feuerpause bewegen könne, habe die Ukraine Zeit, Neuwahlen zu organisieren, sagte Selenskyj in einem Interview mit dem US-Sender ABC. Seinen Bürgern müsse während der Wahlen Sicherheit garantiert werden.

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Quelle: AFP, Reuters