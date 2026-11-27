Spaniens Wirtschaft wächst, die Bevölkerung auch. Nur kommt der Wohnungsmarkt nicht hinterher. Die Preise für Mieten und Eigentum steigen rapide an.

Der Streit um Mieterschutz hat die Regierung von Pedro Sanchez zu vorgezogenen Parlamentswahlen bewegt. Das Thema spaltet das Land. Wird die Wohnungsfrage tatsächlich wahlentscheidend? 25.11.2026 | 2:07 min

Einen Generalstreik gab es in Spanien, riesige Demonstrationen im ganzen Land und Protestcamps über Wochen. Im Mittelpunkt standen Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum und nach Löhnen, die den inflationsbedingten Kaufkraftverlust ausgleichen. Wohnen gehört laut Umfragen zu den Hauptsorgen der Spanier und hat schließlich zu vorgezogenen Neuwahlen geführt.

Auch Ignacio Redrado kennt die Sorge um hohe Mieten und Immobilienpreise. Der 32-jährige Philosophielehrer hat keinen Beamtenstatus und verdient 2.000 Euro pro Monat. Er wohnt in einem winzigen WG-Zimmer für 300 Euro, teilt sich die Wohnung mit zwei Frauen. "Ich möchte eigentlich ein bisschen was sparen", sagt er. Damit er sich irgendwann etwas Eigenes leisten könne. Bei Mieten weit über 1.000 Euro für 50 bis 60 Quadratmeter und meist 20 Prozent Anzahlung für eine Hypothek macht er sich allerdings keine Hoffnung, dass er dies erreichen kann.

Spaniens Gewerkschaften haben für heute zum Generalstreik aufgerufen; rund zwei Wochen vor der Neuwahl. Die Regierung steht wegen der Wohnungsnot und dem Einwanderungsstrom nach Ceuta unter Druck. 11.11.2026 | 2:03 min

Wohnungsbau hält mit Bevölkerungswachstum nicht Schritt

Spaniens Bevölkerung ist in den vergangenen zehn Jahren um etwa drei Millionen Menschen gewachsen, vor allem durch Zuwanderung aus Lateinamerika. Der Wohnungsbau kam nicht hinterher. Juan José Cercadillo Calvo, Chef der Baufirma Hercesa, führt mehrere Gründe dafür an.

Etwa habe die Politik viel zu spät auf die Entwicklungen reagiert, Bauprojekte hätten einen langen bürokratischen Vorlauf, da könne man nicht schnell auf Wohnungsnot reagieren. Zudem sei die Branche nach der geplatzten Immobilienblase Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre fast völlig zum Erliegen gekommen und habe sich nur langsam erholt.

Neubaugebiet bei Madrid: Preisdeckel für Wohnungen

Während er das sagt, steht er auf der Baustelle im Neubaugebiet Los Berrocales am Stadtrand von Madrid. Die mehr als 150 Wohnungen, die sein Unternehmen zu gedeckelten Preisen baut, sind fast fertig. Wer hier einzieht, darf in der Regel etwa keine weitere Wohnung besitzen und im Jahr nicht mehr als 46.300 Euro Haushaltseinkommen haben. Knapp 2.500 Euro bezahlen die neuen Eigentümer pro Quadratmeter. Zwanzig Jahre habe dieses Projekt gedauert, so Cercadillo Calvo - von der Idee bis zur Übergabe der Wohnungen im März 2027.

Höchstpreise sind gesetzlich vorgegeben und Bauherren müssen bei Großprojekten auf bestimmten Flächen 30 Prozent ihrer Wohnungen nach diesen Regeln bauen. Das gilt auch für neue Mietwohnungen, auch wenn immer wieder Ausnahmen möglich sind. Ohne Preisdeckel ist der Quadratmeter in diesem Neubaugebiet gut 50 Prozent teurer.

Auch in Deutschland wird bezahlbarer Wohnraum immer knapper, vor allem in den Großstädten. In München verzweifeln selbst Besserverdiener und vor allem Familien. 13.03.2026 | 4:45 min

Sorge um bezahlbaren Wohnraum in Spanien

Die Politologin Cristina Monge macht ebenfalls mangelnde Voraussicht der Politik für die Krise verantwortlich. Bereits vor 15 Jahren habe in Madrid die Bewegung 15-M mit einem Protestcamp auf der Puerta del Sol ihren Anfang genommen, ähnlich wie im September.

In den Anfängen richtete der Protest sich gegen Politiker, die sich während der Hypotheken- und Wirtschaftskrise nicht um die Belange der Menschen kümmerten, gegen die Zwangsräumungen von Familien, die nicht wussten, wohin. Heute sei wieder bezahlbarer Wohnraum die Sorge Nummer eins der Bürger, so Monge.

Die 87-jährige Spanierin Maricarmen Abascal ist tot. Die Zwangsräumung ihrer Wohnung hatte Massenproteste in Madrid ausgelöst, Zehntausende Demonstranten forderten einen besseren Mieterschutz. 08.10.2026 | 0:19 min

Spanischer Regierung fehlt Mehrheit im Parlament

Die linksgerichtete Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez versprach, dass mehr gebaut wird. Doch das braucht Zeit. Sie hat bereits einige Gesetze erlassen, die Mieter schützen und Preissteigerungen eindämmen sollen.

Allerdings müssen die meisten Maßnahmen von den zuständigen Regierungen der autonomen Regionen umgesetzt werden. Diese gehören zum großen Teil dem konservativen Lager an, das nichts von Regularisierung hält und die Bedingungen für Neubau erleichtern will.

Wohnungskrise in Spanien : Mietprotest vor der Wahl - Spanien im Streikmodus Wohnungspreise und Mieten steigen, es gibt zu wenig Wohnraum für die wachsende Bevölkerung und kaum soziale Absicherung. Für das Recht auf würdiges Wohnen gehen sie auf die Straße. Brigitte Müller, Madrid mit Video 2:03

Mieterschutz scheiterte im Parlament

Zwei Dekrete zum Mieterschutz fanden im Oktober keine Mehrheit im Parlament, was schließlich der Auslöser für die Neuwahlen am 29. November war. Die bisherige Koalition unter Pedro Sánchez hat keine parlamentarische Mehrheit und kann so nur erschwert politisch gestalten. Sie vertraut im Wahlkampf darauf, dass die Menschen den Sozialdemokraten eher zutrauen, die Krise zu lösen, als den Konservativen.

Allerdings, so das Urteil vieler Spanier, haben sie in den bisherigen zwei Amtszeiten unter Sanchéz das Problem des bezahlbaren Wohnraums nicht in den Griff bekommen. Am 29. November wird gewählt.

Verursacht durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten erlebt Spanien seit Monaten eine Protestwelle. Diese wird dem amtierenden Ministerpräsidenten Sanchez vor der Wahl nun zunehmend gefährlich. 25.11.2026 | 7:13 min