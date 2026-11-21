Wohnen in Hamburg:Möbliertes Wohnen: 795 Euro warm - aber kein Heizkörper
von Britta Hilpert
Wer Wohnungen kurzfristig und möbliert vermietet, kann viel höhere Mieten verlangen - auch weil das Mietrecht Lücken hat. Und so nimmt die Zahl dieser Mietverträge rasant zu.
"Jetzt gehen wir mal in die 'Suite'", sagt Jürgen Kahlert ironisch und geht in ein Abstellraum-großes Zimmer in seiner Wohnung. Nebenan wird der gleiche Raum als möbliertes WG-Zimmer vermietet und im Internet als "Suite" angepriesen. "Es ist ungefähr fünf Quadratmeter groß und wird vermietet für 795 Euro." Alles inklusive.
Inklusive Frieren, in diesem Fall, denn das Zimmer hat keinen Heizkörper. Bad und Küche muss der Mieter teilen mit ihm meistens unbekannten Personen. Beim "Co-Living" wird die WG sozusagen zwangsorganisiert, die Zimmer werden vom Vermieter einzeln vermietet.
Bei Kahlert im Haus werden mittlerweile drei Wohnungen so vermietet. "Der Vermieter erhält ungefähr das Dreifache an Miete wie von uns", sagt er. Der Vermieter reagiert nicht auf unsere Anfragen dazu.
Co-Living: Hohe Mieten belasten Betroffene
Kahlert, ein ehemaliger Linken-Bezirksabgeordneter, berichtet: "Diese hohe Miete können so manche Mieter*innen nur unter größten Anstrengungen überhaupt aufbringen. Also nur mithilfe der Familie."
2015 wurde die Mietpreisbremse eingeführt, aber sie hat Lücken. Und das Hamburger Wohnraumschutzgesetz hilft auch nicht immer. Die Folge: Der Anteil kurzfristiger möblierter Wohnungsinserate in Hamburg stieg von 3,5 Prozent 2014 auf rund 18 Prozent 2023. Ann-Kathrin Rückmann von "Mieter helfen Mietern" e.V. kritisiert:
"Für die Vermietenden ist das einfach ein Umgehungsgeschäft. Die wollen damit einfach die geltenden Regeln umgehen und da möglichst viel Geld aus den Wohnungen rausholen."
Möbliertes Wohnen: Vermieter nehmen teils willkürliche Preise
Besonders in beliebten Stadtteilen steigt die Zahl der möblierten Angebote. Und dank Möblierung kann der Vermieter manchmal willkürliche Preise ausrufen. Eine Praktikantin, die unerkannt bleiben möchte, erzählt:
"Den Stuhl, den ich habe, den würde keiner geschenkt wollen. Auch auf Ebay würdest du nichts dafür bekommen. Ich würde gerne mal wissen, was die Möbel mich an Miete kosten." Den Vermieter zu konfrontieren lohne sich bei sechs Monaten Mietzeit aber nicht. "Würde ich da jetzt länger wohnen, würde ich mir auf jeden Fall mehr Gedanken machen. Jetzt, in der Situation, in der ich bin, habe ich halt das genommen, was ich kriegen konnte."
Mietpreisbremse: Novelle soll Schlupflöcher schließen
Eine Mietrechtsnovelle soll helfen: Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Raum- und Möbelmiete getrennt ausgewiesen werden müssen. Zudem soll bei Vollmöblierung der Möbelzuschlag nicht mehr als zehn Prozent der Nettokaltmiete betragen oder aber nach dem Zeitwert der Möbel berechnet werden.
Vorübergehendes möbliertes Mieten soll auf höchstens sechs Monate begrenzt werden. Aber noch ist unklar, wann der Bundestag sie beschließt. Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein hofft, dass sie auch Kettenverträge erfasst:
Überhöhte Mieten: 1.400 Anzeigen in Hamburg
Wer meint, seine Miete sei zu hoch, kann den Vermieter verklagen, er kann ihn beim Bezirk anzeigen oder er meldet es in Hamburg beim "Mietenmelder". Seit Juli sind dort bereits 1.400 Anzeigen eingegangen, so die Senatorin, aber die Prüfung sei aufwändig und rechtlich kompliziert: "Es muss ja erstmal geguckt werden, wie gut ist die Wohnung ausgestattet und wie viel Prozent ist überhöht? Aber wir haben zum Beispiel schon einen Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben, weil wir deutlich drüber liegen."
Jürgen Kahlert geht das alles zu langsam: Er habe bereits im Mai 2024 den Mietmissbrauch in der Nachbarwohnung angezeigt. "Auf Nachfrage, was ist denn nun, sagt die Verwaltung: Es wird immer noch geprüft." Und so rechnet er fest damit, dass noch mehr Wohnungen in seinem Haus zu Co-Living-Spaces werden - erst recht, wenn die Mietpreisnovelle noch länger auf sich warten lässt.
Britta Hilpert leitet das ZDF-Studio in Hamburg.
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