Wer Wohnungen kurzfristig und möbliert vermietet, kann viel höhere Mieten verlangen - auch weil das Mietrecht Lücken hat. Und so nimmt die Zahl dieser Mietverträge rasant zu.

Bei der Wohnungssuche fällt auf, dass immer mehr Mietwohnungen möbliert an Dritte vermietet werden. Wie manche Vermieter auf diese Weise willkürliche Preise verlangen. Und was Mieter tun können. 17.11.2026 | 4:08 min

"Jetzt gehen wir mal in die 'Suite'", sagt Jürgen Kahlert ironisch und geht in ein Abstellraum-großes Zimmer in seiner Wohnung. Nebenan wird der gleiche Raum als möbliertes WG-Zimmer vermietet und im Internet als "Suite" angepriesen. "Es ist ungefähr fünf Quadratmeter groß und wird vermietet für 795 Euro." Alles inklusive.

Inklusive Frieren, in diesem Fall, denn das Zimmer hat keinen Heizkörper. Bad und Küche muss der Mieter teilen mit ihm meistens unbekannten Personen. Beim "Co-Living" wird die WG sozusagen zwangsorganisiert, die Zimmer werden vom Vermieter einzeln vermietet.

Bei Kahlert im Haus werden mittlerweile drei Wohnungen so vermietet. "Der Vermieter erhält ungefähr das Dreifache an Miete wie von uns", sagt er. Der Vermieter reagiert nicht auf unsere Anfragen dazu.

Der Mietreport 2026 schlägt Alarm: Steigende Wohnkosten setzen viele Mieter unter Druck. Ein Viertel spart nach eigenen Angaben sogar bei Lebensmitteln, um die Miete bezahlen zu können. 01.09.2026 | 1:28 min

Co-Living: Hohe Mieten belasten Betroffene

Kahlert, ein ehemaliger Linken-Bezirksabgeordneter, berichtet: "Diese hohe Miete können so manche Mieter*innen nur unter größten Anstrengungen überhaupt aufbringen. Also nur mithilfe der Familie."

Wir haben das erlebt, dass eine Mutter weinte, weil ihre Tochter diese hohe Miete nur möglich machen konnte, weil die Verwandten geholfen hatten. „ Jürgen Kahlert

Wohnraum ist in Hamburg knapp und begehrt. Immer mehr Wohnungen werden möbliert und damit teurer vermietet. Mehr Schutz für Mieter ist geplant, eine gesetzliche Regelung steht jedoch noch aus. 20.11.2026 | 2:02 min

2015 wurde die Mietpreisbremse eingeführt, aber sie hat Lücken. Und das Hamburger Wohnraumschutzgesetz hilft auch nicht immer. Die Folge: Der Anteil kurzfristiger möblierter Wohnungsinserate in Hamburg stieg von 3,5 Prozent 2014 auf rund 18 Prozent 2023. Ann-Kathrin Rückmann von "Mieter helfen Mietern" e.V. kritisiert:

"Für die Vermietenden ist das einfach ein Umgehungsgeschäft. Die wollen damit einfach die geltenden Regeln umgehen und da möglichst viel Geld aus den Wohnungen rausholen."

Also wenn man eine Wohnung zum Beispiel für 800 Euro vermieten könnte, wird das dann eben fürs Dreifache vermietet. Und ja, dadurch bildet sich so ein gesamter Zweitmarkt im Wohnen. „ Ann-Kathrin Rückmann, Mieter helfen Mietern e.V.

Bezahlbarer Wohnraum wird in Deutschland immer knapper, vor allem in den Großstädten. In München verzweifeln selbst Besserverdiener und vor allem Familien. 13.03.2026 | 4:45 min

Möbliertes Wohnen: Vermieter nehmen teils willkürliche Preise

Besonders in beliebten Stadtteilen steigt die Zahl der möblierten Angebote. Und dank Möblierung kann der Vermieter manchmal willkürliche Preise ausrufen. Eine Praktikantin, die unerkannt bleiben möchte, erzählt:

"Den Stuhl, den ich habe, den würde keiner geschenkt wollen. Auch auf Ebay würdest du nichts dafür bekommen. Ich würde gerne mal wissen, was die Möbel mich an Miete kosten." Den Vermieter zu konfrontieren lohne sich bei sechs Monaten Mietzeit aber nicht. "Würde ich da jetzt länger wohnen, würde ich mir auf jeden Fall mehr Gedanken machen. Jetzt, in der Situation, in der ich bin, habe ich halt das genommen, was ich kriegen konnte."

In Großstädten boomt der Markt für möblierte Zimmer und Apartments. Mieter zahlen teilweise horrende Preise. Immer wieder haben die teuren Zimmer Mängel wie defekte Heizung oder kein Warmwasser. 03.09.2025 | 28:41 min

Mietpreisbremse: Novelle soll Schlupflöcher schließen

Eine Mietrechtsnovelle soll helfen: Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Raum- und Möbelmiete getrennt ausgewiesen werden müssen. Zudem soll bei Vollmöblierung der Möbelzuschlag nicht mehr als zehn Prozent der Nettokaltmiete betragen oder aber nach dem Zeitwert der Möbel berechnet werden.

Vorübergehendes möbliertes Mieten soll auf höchstens sechs Monate begrenzt werden. Aber noch ist unklar, wann der Bundestag sie beschließt. Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein hofft, dass sie auch Kettenverträge erfasst:

Es sind dann keine Kettenvermietungen mehr möglich. Wenn man mehrere Kurzzeitvermietungen hintereinander hat, dann werden die zusammenaddiert und damit unterliegen sie wieder der Mietpreisbremse. „ Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Hamburg

Die Linke in Berlin rückt von Mietsenkungen ab: Vergesellschaftete Wohnungen sollen künftig höchstens zwei Prozent jährliche Mieterhöhung zulassen. 10.11.2026 | 1:46 min

Überhöhte Mieten: 1.400 Anzeigen in Hamburg

Wer meint, seine Miete sei zu hoch, kann den Vermieter verklagen, er kann ihn beim Bezirk anzeigen oder er meldet es in Hamburg beim "Mietenmelder". Seit Juli sind dort bereits 1.400 Anzeigen eingegangen, so die Senatorin, aber die Prüfung sei aufwändig und rechtlich kompliziert: "Es muss ja erstmal geguckt werden, wie gut ist die Wohnung ausgestattet und wie viel Prozent ist überhöht? Aber wir haben zum Beispiel schon einen Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben, weil wir deutlich drüber liegen."

Jürgen Kahlert geht das alles zu langsam: Er habe bereits im Mai 2024 den Mietmissbrauch in der Nachbarwohnung angezeigt. "Auf Nachfrage, was ist denn nun, sagt die Verwaltung: Es wird immer noch geprüft." Und so rechnet er fest damit, dass noch mehr Wohnungen in seinem Haus zu Co-Living-Spaces werden - erst recht, wenn die Mietpreisnovelle noch länger auf sich warten lässt.

Bezahlbarer Wohnraum ist in Deutschland Mangelware. Um das zu ändern, plant die Bundesregierung einige Neuerungen. Ein Mietexperte warnt: Das sei nicht der Schlüssel zur Mietwende. 10.09.2026 | 1:28 min

Britta Hilpert leitet das ZDF-Studio in Hamburg.