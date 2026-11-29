In der Schweiz hat die Mehrheit in einer Volksabstimmung für ein Böllerverbot im privaten Bereich gestimmt. Die Regierung war gegen den Vorstoß einer Bürgerinitiative.

In der Schweiz stimmen die Bürger per Volksentscheid über eine Lockerung der Regeln für den Waffenexport und über ein Böllerverbot ab. 29.11.2026 | 0:17 min

Gegen den Willen von Regierung und Parlament haben die Schweizer per Volksabstimmung mit großer Mehrheit ein weitreichendes Böllerverbot durchgesetzt. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren angeführt. Sie warb auf Plakaten mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich vermeintlich die Ohren zuhalten.

Für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, "die Lärm erzeugen", stimmten 59,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik als Endresultat bekanntgab. Damit wird ein landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für lautes Feuerwerk in die Bundesverfassung aufgenommen. Das Verbot gilt für alle Privatpersonen. Es soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt sein. Öffentliches Feuerwerk bei Festen oder zum Nationalfeiertag bleibt erlaubt.

Verbot lärmerzeugender Feuerwerkskörper

Die Schweizer Initiative geht über reine "Böller" hinaus. Der Ausdruck taucht im Initiativtext gar nicht auf. Es geht um alles, was Lärm erzeugt. Dazu können neben Böllern, die einzig dazu da sind, einen lauten Knall zu erzeugen, auch größere Feuerwerksraketen gehören, die mit Leuchteffekten am Himmel explodieren, oder Feuerwerksbatterien mit mehreren Abschussrohren. Wo genau die Grenzwerte für den Lärm liegen sollen, muss der Gesetzgeber noch bestimmen.

In den Niederlanden ist seit 2026 Schluss mit Böllern - privates Feuerwerk ist seitdem verboten. 30.12.2025 | 2:01 min

Regierung: Feuerwerk gehört zur Tradition

Die Regierung und das Parlament hatten den Vorstoß abgelehnt. Feuerwerk gehöre für viele Menschen zur Tradition und sei Ausdruck von Freude, hieß es etwa. Die Belastung passiere zudem nur an wenigen Tagen im Jahr. Auch erhebliche Umsatzeinbußen bei der Feuerwerksbranche wurden als Argument angeführt.

Sprühkerzen wie die, die in der Silvesternacht 2025/26 in Crans-Montana die Decke einer Bar in Brand setzten, sind von dem Verbot nicht betroffen, weil sie keinen Lärm verursachen. Sie dürfen aber ebenso wie Wunderkerzen oder funkensprühende Vulkane nicht mehr in öffentlichen Innenräumen wie Bars, Restaurants oder Hotels gezündet werden. Das wurde nach der Katastrophe von Crans-Montana mit 41 Toten beschlossen.

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Böllerverbot auch in Deutschland in der Debatte

Eine Debatte über Böller gibt es seit Jahren auch in Deutschland. Bei einer Umfrage von YouGov Ende Oktober 2025 meinten 58 Prozent, es sollte ein generelles Böllerverbot oder zumindest ein Verbot privater Böllerei geben. Erst vor kurzem veröffentlichte das Deutschen Krankenhausinstitut die Ergebnisse einer Befragung, wonach auch vier von fünf Kliniken in Deutschland ein generelles Böllerverbot befürworten.

Die Deutsche Umwelthilfe und andere Verbände werben seit langem in Deutschland für ein Böllerverbot. Viele Städte haben schon Verbotszonen, aber eine landesweite Regel gibt es nicht. Das Thema soll bei der Konferenz der Innenminister der Bundesländer vom 2. bis 4. Dezember in Hamburg diskutiert werden. Verbote gibt es unter anderem schon in Irland. Auch die Niederlande haben dieses Jahr ein Verbot beschlossen.

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Quelle: dpa, KNA