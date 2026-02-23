Drohnen bringen den Tod aus der Luft, Frontlinien lösen sich auf und Zivilisten geraten ins Visier: Was ein Reporter in vier Jahren Ukraine-Krieg erlebt - eine persönliche Bilanz.

Der Ukraine-Krieg begann für ZDF-Reporter Arndt Ginzel nicht erst am 24. Februar 2022: Zwei Tage vor der russischen Invasion gerät Ginzel nahe Mariupol unter Beschuss. Es ist der Moment, in dem aus Recherche plötzlich Überleben wird. "Das war das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl eines Ausgeliefertseins und Todesängste hatte", beschreibt Ginzel die dramatische Situation. Es ist ein Gefühl, das ihn in den folgenden vier Jahren immer wieder begleiten wird.

Krieg in der Ukraine: Der Tod kommt aus der Luft

Was als konventioneller Krieg mit Panzern und Artillerie beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Drohnenkrieg. Bereits 2022 setzt die Ukraine kleine Kameradrohnen, sogenannte First-Person-View-Drohnen (FPV), ein, um russische Stellungen aufzuklären und Artilleriefeuer zu lenken. "Das war der Ausgangspunkt eines Drohnenkrieges, den es bis dahin nicht gab", erklärt Ginzel, der seit 2014 über den Ukraine-Konflikt berichtet.

Doch Russland holt bei der Produktion günstiger, bewaffneter FPV-Drohnen schnell auf. 2024 muss Ginzel das selbst auf dramatische Weise erfahren. Bei einer Evakuierungsmission, die er als Reporter begleitet, wird ein freiwilliger Helfer durch eine russische FPV-Drohne getötet.

Das Verrückte ist, mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welcher Routine der Tod in dieser Gesellschaft angekommen ist - und bei einem selbst auch, wenn man nur lange genug dort ist. „ Arndt Ginzel, ZDF-Reporter

Die Front existiert nicht mehr als klar erkennbare Linie. "Es gibt ja viele, die sprechen heute regelrecht von einer Auflösung der Frontlinie. Diese Todeszone dehnt sich auf bis zu 20 Kilometer aus", erklärt Ginzel. Selbst vermeintlich sichere Städte gerieten in Reichweite der Drohnen.

Cherson: "Kriegsverbrechen von russischen Drohnenpiloten"

Besonders erschütternd sind Ginzels Recherchen in Cherson. Berichte, wonach russische Drohnen gezielt Zivilisten angreifen, hat er überprüft. "Unsere Zuschauer können schon von uns erwarten, dass wir den Versuch starten, das auch zu verifizieren." Was er vor Ort dokumentiert, bestätigt schlimmste Befürchtungen.

In der südukrainischen Stadt werden reihenweise Kriegsverbrechen von russischen Drohnenpiloten begangen. „ Arndt Ginzel, ZDF-Reporter

Auch die Vereinten Nationen sprechen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Krankenhaus von Cherson trifft der Reporter auf Opfer und Leidtragende dieser Angriffe. Eine Krankenschwester, seit 30 Jahren im Dienst, wird während ihrer Arbeit durch einen Drohneneinschlag schwer verletzt. Kinder imitieren im Spiel das Surren der Drohnen. Der Krieg hat sich in ihre Geräuschkulisse eingebrannt.

Not als Innovationstreiber

Der Drohnenkrieg ist zugleich ein Wettlauf der Innovationen. Russland setzt auf glasfasergesteuerte Drohnen, die mit Störsendern nicht abzuwehren sind. Die Ukraine entwickelt Abwehrsysteme und eigene unbemannte Systeme zu Land, zu Luft und zu Wasser. "Krieg ist ein Innovationstreiber", sagt Ginzel.

Reporter an der Front: Warum immer wieder zurück?

Was treibt einen Reporter an, immer wieder dorthin zurückzukehren, wo Drohnen am Himmel kreisen und jede Fahrt tödlich enden kann? Ginzel antwortet nüchtern: "Ich gehe schon davon aus, dass ich damit die Leute erreiche, dass sich etwas bewegen kann, dass Leute aus erster Hand erfahren können, was dort passiert, dass ich für diese Leute eine verlässliche Quelle bin."

Und mit Blick auf die historische Einordnung des Krieges sagt er: "Man sollte nie vergessen, dass es ein Angriffskrieg ist, der völkerrechtswidrig ist. Russland hat die Ukraine angegriffen. Das ist das Fundament, auf dem man stehen sollte, wenn man zurückblickt."

Vier Jahre nach Kriegsbeginn ist für ihn klar: Der Ukraine-Krieg hat nicht nur Städte und Leben zerstört. Er hat die Art der Kriegsführung verändert - und Europa in eine neue sicherheitspolitische Realität gezwungen. Seine Reportagen dokumentieren nicht nur Frontverläufe. Sie dokumentieren, wie sich ein Krieg in den Alltag frisst - und wie der Tod aus der Luft zur Normalität wird.

