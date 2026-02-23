Weltbank: Ukraine braucht 588 Milliarden Dollar für Wiederaufbau

  3. Merkliste
Nach vier Jahren Krieg:Weltbank: 588 Milliarden Dollar für Wiederaufbau der Ukraine

Laut einem Bericht der Weltbank braucht die Ukraine für den Wiederaufbau deutlich mehr Geld als vermutet. Grund dafür sind die noch immer massiven Angriffe Russlands.

Ukraine, Kramatorsk: Zerstörte Wohngebäude

Die Ukraine benötigt laut einem Bericht der Weltbank und weiterer Institutionen rund 585 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau. Die Schätzung berücksichtigt nur Kriegsschäden bis Ende 2025.

23.02.2026 | 0:30 min

Die Ukraine braucht für ihren Wiederaufbau nach vier Jahren Krieg durch Russland laut Schätzungen der Weltbank und weiterer Institutionen knapp 588 Milliarden US-Dollar (rund 499 Milliarden Euro).

Das sei fast das Dreifache des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2025, hieß es in einem am Montag gemeinsam von der Weltbank, der ukrainischen Regierung, der UNO und der EU-Kommission veröffentlichten Bericht.

Ein vom Pressedienst der 93. Separaten Mechanisierten Brigade „Kholodnyi Yar“ der ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung gestelltes Foto zeigt den Ort des russischen Beschusses eines Wohngebiets in der Stadt Kramatorsk in der Region Donezk, Ukraine, am 8. Februar 2026 während der anhaltenden russischen Invasion. Russische Truppen drangen am 24. Februar 2022 in ukrainisches Gebiet ein und lösten damit einen Konflikt aus, der Zerstörung und eine humanitäre Krise zur Folge hatte.

Am 24. Februar jährt sich der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zum vierten Mal. Trotz vieler Vermittlungsversuche ist kein Ende des Krieges in Sicht.

22.02.2026 | 2:49 min

Die für den Wiederaufbau benötigte Summe in den nächsten zehn Jahren ist damit mittlerweile zwölf Prozent höher als bei der Schätzung im Vorjahr. Die aktuelle Schätzung basiert auf der Beurteilung von Schäden, die bis Jahresende 2025 entstanden sind.

Schätzung wegen weiterer Angriffe Russlands gestiegen

Seitdem hat Russland zahlreiche weitere Angriffe unter anderem auf die ukrainische Energieinfrastruktur verübt. Seit Kriegsbeginn sind mehr als ein Siebtel der Wohnhäuser in der Ukraine bei Angriffen beschädigt oder zerstört worden.

Über das Treffen der EU-Außenminister in Brüssel berichtet ZDF-Korresondentin Isabelle Schaefers.

Vor dem 4. Jahrestag des Ukraine-Kriegs treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel. Darüber, was von dem Treffen zu erwarten ist, berichtet Isabelle Schaefers aus Brüssel.

23.02.2026 | 0:58 min

Dem Bericht zufolge sind die Kosten für den Wiederaufbau des Verkehrsnetzes mit schätzungsweise 96 Milliarden Dollar am höchsten, gefolgt vom Energie- und Immobiliensektor, für deren Wiederaufbau jeweils rund 90 Milliarden Dollar nötig wären. Weitere 28 Milliarden Dollar wurden für die Beseitigung von Schutt und explosivem Material veranschlagt.

Meiste bisherige Unterstützung in Verteidigung investiert

Am höchsten sind die Kosten den Angaben zufolge in den umkämpften Regionen Donezk und Charkiw. In der Hauptstadt Kiew würden 15 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau benötigt.

Die Verbündeten der Ukraine sammelten in der Vergangenheit bereits Milliardensummen für den Wiederaufbau des Landes. Kiew steckte die Hilfen bisher jedoch mehrheitlich in seine Verteidigung gegen die russische Armee und zur Stabilisierung seiner Wirtschaft.

Flaggen der Europäischen Union wehen nach einer Sitzung der EU-Kommission zur EU-Erweiterung vor dem EU-Hauptquartier am 04.11.2025 in Brüssel.

Die EU-Außenminister beraten in Brüssel über Sanktionen gegen Russland und ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine. Ein Veto Ungarns zu den Vorhaben sorgt bei Polen und Litauen für Empörung.

23.02.2026 | 0:23 min

Angaben des Kiel Instituts für Weltwirtschaft zufolge haben die westlichen Verbündeten der Ukraine seit Kriegsbeginn bereits mehr als 400 Milliarden Dollar für die militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine bereitgestellt. Der russische Großangriff auf die gesamte Ukraine jährt sich am Dienstag zum vierten Mal.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 23.02.2026 um 9:00 Uhr.
Thema
Ukraine

