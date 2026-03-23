Russische Bodenoffensive: Ukraine fügt Angreifern Verluste zu

Russland hat in der vergangenen Woche seine Angriffe in Donezk verstärkt. Ukrainische Drohnen und Artillerie fügten den Angreifern schwere Verluste zu. Die Lage im Überblick.

Dem ukrainischen Militär gelang es, einen russischen Kampfhubschrauber abzuschießen. (Symbolfoto) Quelle: epa

Russland startete in der vergangenen Woche mehrere groß angelegte Bodenangriffe in der Region Donezk, wahrscheinlich bereits als Teil der seit langem geplanten Frühjahrsoffensive. In Richtung Lyman wurde ein ganzes Bataillon zum Angriff entsandt. Auch in Richtung Slawjansk und Kramatorsk wurden die Angriffe intensiviert.

In der Nacht hat die Ukraine einen großen Angriff auf Russland geflogen, knapp 300 Drohnen wurden dabei abgefangen. Bei einem russischen Angriff auf Saporischschja starben unterdessen zwei Menschen. 21.03.2026 | 0:24 min

Ungewöhnliches Vorgehen Russlands bei Bodenangriffen

Ungewöhnlich war, dass diese Angriffe wieder von einer beträchtlichen Anzahl von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen begleitet wurden, obwohl schwere Fahrzeuge wegen der von Drohnen ausgehenden Gefahr schon lange nicht mehr in großer Zahl auf dem Schlachtfeld zu sehen sind.

Russland startete diese Angriffe bei Tageslicht und oft bei klarem Wetter. Ukrainische Drohneneinheiten fügten dem Gegner - in Kombination mit Artillerieangriffen - schreckliche Verluste zu. Diese sind durch Videoaufnahmen gut dokumentiert. Am 20. März verlor Russland laut ukrainischen Quellen etwa 1.240 Soldaten, was den bislang höchsten Verlust an einem Tag im Jahr 2026 darstellt.

Im Krieg gegen Russland hat die Ukraine billige Abfangdrohnen entwickelt. Nun wittern Hersteller ein Geschäft: Auch die Golfstaaten könnten künftig von der Technologie profitieren. 21.03.2026 | 2:00 min

Russland verliert weitere Kampfhubschrauber

Im Laufe der Woche tauchten Videoaufnahmen auf, die zeigen, wie ein russischer Kamov Ka-52-Kampfhubschrauber zunächst von FPV-Drohnen verfolgt und dann getroffen wurde. Der Hubschrauber geriet in Brand, doch der Besatzung gelang eine Notlandung. Danach zerstörten ukrainische Drohnen jedoch nicht nur den Hubschrauber am Boden, sondern töteten auch beide Besatzungsmitglieder, was von anderen Drohnen dokumentiert wurde.

Durch den massiven Einsatz von Drohnen in der Ukraine sind Vorstöße an der Front kaum möglich, meint Oberst Markus Reisner. Truppen, die sich aus der Deckung trauen, werden schnell abgefangen. 19.03.2026 | 13:03 min

Am 21. März verlor Russland einen weiteren Kampfhubschrauber durch einen Raketenangriff. In seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland bislang mindestens 52 solcher Hubschrauber verloren, weitere sieben bis acht wurden beschädigt. Da bisher etwa 200 Exemplare des Ka-52 produziert wurden, bedeuten diese Verluste, dass bereits mehr als 25 Prozent dieses Typs zerstört sind.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Schwere Schläge gegen russische Kriegsinfrastruktur

Beide Seiten setzten in der vergangenen Woche ihre tiefgreifenden Angriffe auf das jeweils gegnerische Territorium fort. Russische Raketen und Drohnen trafen Kiew, Saporischschja, Charkiw und auch Dnipro und beschädigten zivile und energetische Infrastruktur.

Unterdessen griffen ukrainische Drohnen erneut die Ölraffinerie in Saratow, eine ähnliche Anlage in Ufa sowie die Stadt Engels an. Der Komplex des Werks "Granit" - Teil des Almaz-Antei-Konzerns - auf der besetzten Krim wurde von ukrainischen Drohnen getroffen und schwer beschädigt. Die Anlage war mit dem Bau und der Reparatur von Luftabwehrsystemen für die russischen Streitkräfte befasst. Daher wird ihre Zerstörung das Funktionieren der ohnehin schon angeschlagenen russischen Luftabwehr weiter beeinträchtigen.

Neue Angriffe im Iran-Krieg verschärfen die Energiekrise. Die Ukraine rüstet sich für neue Offensiven – und wartet weiter auf EU-Milliarden. Die Analyse mit Oberst Reisner bei ZDFheute live. 19.03.2026 | 32:12 min

Während der Woche herrschte in Moskau fast drei Tage lang ununterbrochen Luftalarm aufgrund ukrainischer Drohnen. Dieser Vorfall zeigte, dass ukrainische Langstreckendrohnen in der Lage sind, die russische Luftabwehr vorübergehend zu überwältigen.

Ukraine entsendet Drohnen-Spezialisten in Golfregion

Am 17. März gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Zahl der in den Nahen Osten entsandten ukrainischen Spezialisten für Drohnenabwehr bekannt: Insgesamt wurden bereits 201 Soldaten in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien, Katar und Jordanien entsandt.

Drohnen prägen zunehmend moderne Kriege. Nun bringt die Ukraine ihre Erfahrung in der Abwehr in den Konflikt rund um den Iran ein. 20.03.2026 | 1:33 min

Ein viertes Team ist auf dem Weg nach Kuwait, während weitere 34 Soldaten bereitstehen, um bei Bedarf eingesetzt zu werden. Es handelt sich hierbei um tatsächliche Kampftruppen, die von der Front in der Ukraine in den Nahen Osten verlegt wurden. Als Gegenleistung für die Unterstützung der Golfstaaten und Länder des Nahen Ostens im Kampf gegen iranische Drohnen erwartet die Ukraine höchstwahrscheinlich finanzielle und militärische Unterstützung, vor allem Patriot-Raketen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog