Russische Bodenoffensive: Ukraine fügt Angreifern Verluste zu

Russische Bodenoffensive:Ukraine fügt Russland schwere Verluste zu
von Christian Mölling, András Rácz
Russland hat in der vergangenen Woche seine Angriffe in Donezk verstärkt. Ukrainische Drohnen und Artillerie fügten den Angreifern schwere Verluste zu. Die Lage im Überblick.
Russland startete in der vergangenen Woche mehrere groß angelegte Bodenangriffe in der Region Donezk, wahrscheinlich bereits als Teil der seit langem geplanten Frühjahrsoffensive. In Richtung Lyman wurde ein ganzes Bataillon zum Angriff entsandt. Auch in Richtung Slawjansk und Kramatorsk wurden die Angriffe intensiviert.
Ungewöhnliches Vorgehen Russlands bei Bodenangriffen
Ungewöhnlich war, dass diese Angriffe wieder von einer beträchtlichen Anzahl von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen begleitet wurden, obwohl schwere Fahrzeuge wegen der von Drohnen ausgehenden Gefahr schon lange nicht mehr in großer Zahl auf dem Schlachtfeld zu sehen sind.
Russland startete diese Angriffe bei Tageslicht und oft bei klarem Wetter. Ukrainische Drohneneinheiten fügten dem Gegner - in Kombination mit Artillerieangriffen - schreckliche Verluste zu. Diese sind durch Videoaufnahmen gut dokumentiert. Am 20. März verlor Russland laut ukrainischen Quellen etwa 1.240 Soldaten, was den bislang höchsten Verlust an einem Tag im Jahr 2026 darstellt.
Russland verliert weitere Kampfhubschrauber
Im Laufe der Woche tauchten Videoaufnahmen auf, die zeigen, wie ein russischer Kamov Ka-52-Kampfhubschrauber zunächst von FPV-Drohnen verfolgt und dann getroffen wurde. Der Hubschrauber geriet in Brand, doch der Besatzung gelang eine Notlandung. Danach zerstörten ukrainische Drohnen jedoch nicht nur den Hubschrauber am Boden, sondern töteten auch beide Besatzungsmitglieder, was von anderen Drohnen dokumentiert wurde.
Am 21. März verlor Russland einen weiteren Kampfhubschrauber durch einen Raketenangriff. In seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russland bislang mindestens 52 solcher Hubschrauber verloren, weitere sieben bis acht wurden beschädigt. Da bisher etwa 200 Exemplare des Ka-52 produziert wurden, bedeuten diese Verluste, dass bereits mehr als 25 Prozent dieses Typs zerstört sind.
Schwere Schläge gegen russische Kriegsinfrastruktur
Beide Seiten setzten in der vergangenen Woche ihre tiefgreifenden Angriffe auf das jeweils gegnerische Territorium fort. Russische Raketen und Drohnen trafen Kiew, Saporischschja, Charkiw und auch Dnipro und beschädigten zivile und energetische Infrastruktur.
Unterdessen griffen ukrainische Drohnen erneut die Ölraffinerie in Saratow, eine ähnliche Anlage in Ufa sowie die Stadt Engels an. Der Komplex des Werks "Granit" - Teil des Almaz-Antei-Konzerns - auf der besetzten Krim wurde von ukrainischen Drohnen getroffen und schwer beschädigt. Die Anlage war mit dem Bau und der Reparatur von Luftabwehrsystemen für die russischen Streitkräfte befasst. Daher wird ihre Zerstörung das Funktionieren der ohnehin schon angeschlagenen russischen Luftabwehr weiter beeinträchtigen.
Während der Woche herrschte in Moskau fast drei Tage lang ununterbrochen Luftalarm aufgrund ukrainischer Drohnen. Dieser Vorfall zeigte, dass ukrainische Langstreckendrohnen in der Lage sind, die russische Luftabwehr vorübergehend zu überwältigen.
Ukraine entsendet Drohnen-Spezialisten in Golfregion
Am 17. März gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Zahl der in den Nahen Osten entsandten ukrainischen Spezialisten für Drohnenabwehr bekannt: Insgesamt wurden bereits 201 Soldaten in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien, Katar und Jordanien entsandt.
Ein viertes Team ist auf dem Weg nach Kuwait, während weitere 34 Soldaten bereitstehen, um bei Bedarf eingesetzt zu werden. Es handelt sich hierbei um tatsächliche Kampftruppen, die von der Front in der Ukraine in den Nahen Osten verlegt wurden. Als Gegenleistung für die Unterstützung der Golfstaaten und Länder des Nahen Ostens im Kampf gegen iranische Drohnen erwartet die Ukraine höchstwahrscheinlich finanzielle und militärische Unterstützung, vor allem Patriot-Raketen.
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