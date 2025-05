Merz bei den hochgerüsteten Verbündeten Nordeuropas

Europa stellt sich fester auf gegen Russland. Bundeskanzler Friedrich Merz nutzt dazu Worte und Reisen: In Berlin hat er klargestellt, dass es "keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen" gibt, die an die Ukraine geliefert werden. Die Ukraine dürfe sich nun auch verteidigen, indem sie russische Stellungen jenseits der Grenze angreift, also in Russland