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Trump: Israel und Libanon einigen sich auf Feuerpause

Eilmeldung
vor 24 Minuten
Trump: Israel und Libanon einigen sich auf zehntägige Feuerpause
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Zehn Tage ab heute:Trump: Israel und Libanon einigen sich auf Feuerpause

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Zehntägige Waffenruhe: Laut US-Präsident Trump soll noch heute eine Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Ziel sei eine "dauerhafte Friedenslösung".

US-Präsident Trump hat eine Seeblockade der Straße von Hormus angeordnet. Vom Iran durchgelassene Schiffe sollen so aufgehalten werden.

US-Präsident Donald Trump (Archivbild)

Quelle: AFP

Israel und der Libanon haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine zehntägige Waffenruhe vereinbart.

Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, er habe mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu gesprochen. Beide hätten einer Waffenruhe zugestimmt, die um 17 Uhr (US-Ostküstenzeit, 23 Uhr MESZ) beginnen solle. Trump schrieb von "hervorragenden Gesprächen".

15.04.2026, Libanon, Beirut: Menschen, die vor den israelischen Angriffen auf die als Dahija bekannten südlichen Vororten Beiruts geflohen sind, sitzen vor Zelten, die als Unterkunft dienen.

US-Präsident Trump hatte auf Truth Social zunächst Gespräche zwischen Israel und dem Libanon angekündigt. Netanjahu hatte derweil davon gesprochen, die Sicherheitszone im Süden des Libanon auszuweiten.

16.04.2026 | 0:24 min

Dauerhafte Friedenslösung als Ziel

Trump erklärte zudem, er habe Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angewiesen, gemeinsam mit Israel und dem Libanon an einer "dauerhaften Friedenslösung" zu arbeiten.

Mehr in Kürze.

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Quelle: Reuters, AFP, ZDF
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