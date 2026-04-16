Zehn Tage ab heute:Trump: Israel und Libanon einigen sich auf Feuerpause
Zehntägige Waffenruhe: Laut US-Präsident Trump soll noch heute eine Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon beginnen. Ziel sei eine "dauerhafte Friedenslösung".
Israel und der Libanon haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine zehntägige Waffenruhe vereinbart.
Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, er habe mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu gesprochen. Beide hätten einer Waffenruhe zugestimmt, die um 17 Uhr (US-Ostküstenzeit, 23 Uhr MESZ) beginnen solle. Trump schrieb von "hervorragenden Gesprächen".
Dauerhafte Friedenslösung als Ziel
Trump erklärte zudem, er habe Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angewiesen, gemeinsam mit Israel und dem Libanon an einer "dauerhaften Friedenslösung" zu arbeiten.
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