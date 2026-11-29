Nach Beginn des US-israelischen Angriffs hat Iran mithilfe von Starlink-Daten Gegenschläge gestartet. Das berichtet die "Washington Post" mit Berufung auf Insider.

Elon Musk ist einem Medienbericht zufolge wütend: Iran soll Starlink-Daten für Angriffe auf das US-Militär genutzt haben. Quelle: AFP

Iran hat einem Medienbericht zufolge den Satelliten-Internetdienst Starlink von SpaceX bei Angriffen auf US-Streitkräfte genutzt. Dies sei geschehen, nachdem die USA und Israel den Krieg gegen Iran begonnen hätten, berichtete die Zeitung "Washington Post" am Samstag unter Berufung auf Insider.

Laut US-Präsident Trump hat Elon Musk den Zugang der Ukraine zum Satelliten-Netzwerk Starlink wiederhergestellt. 23.10.2026 | 0:25 min

SpaceX-Chef Elon Musk wütend über unerlaubte Starlink-Nutzung

SpaceX-Chef Elon Musk sei wütend geworden, als er von zwei Fällen unerlaubter Starlink-Nutzung erfahren habe, sagten zwei mit internen Beratungen des Unternehmens vertraute Personen der Zeitung. Sein Team sei zu dem Schluss gekommen, dass beide Fälle mit dem iranischen Vorgehen gegen US-Truppen zusammenhingen.

Musk sei zudem darüber informiert worden, dass die US-Streitkräfte Einwegdrohnen über die militärische Starlink-Version Starshield gesteuert hätten. Dabei sei jedoch ein günstigerer, für Bodeneinsätze gedachter Tarif gewählt worden, erklärte einer der Insider.

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Starshield und Starlink: Einsatz im Iran-Krieg sorgt für Kritik

Ein als geheim eingestufter Bericht an US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beschrieb der "Washington Post" zufolge, wie das iranische Militär Starlink eingesetzt habe. Das Pentagon teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, ein Bericht zu diesem Thema an Hegseths Büro sei ihm "nicht bekannt". SpaceX und das iranische Außenministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.

Angesichts des Ukraine- und des Iran-Kriegs wird der Einsatz von Starlink in Krisengebieten kritisch beobachtet. Das gilt auch für die Kontrolle des Dienstes durch die US-Regierung und die illegale Nutzung durch sanktionierte Akteure. Starlink hat keine Lizenz für den Betrieb in Iran. Musk hatte jedoch erklärt, dass der Dienst dort aktiv sei.

Provokationen im Weltraum reichen bis in den Kalten Krieg zurück. Heute treiben Russland, China, die USA und private Firmen wie SpaceX das Wettrüsten voran. 27.04.2026 | 18:38 min

Wie Starlink-Terminals trotz Internet-Sperre nach Iran gelangten

Die iranischen Behörden haben bei Unruhen wiederholt das Internet abgeschaltet, auch während der tödlich verlaufenen landesweiten Proteste im Januar. Danach schmuggelte die US-Regierung dem "Wall Street Journal" zufolge Tausende Starlink-Terminals nach Iran. Seit die USA und Israel Ende Februar den aktuellen Konflikt mit Iran begonnen haben, kontrolliert die iranische Regierung den Internetzugang streng.

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Quelle: Reuters