Karte der Demonstationswelle:Wie sich die Proteste in Iran entwickelt haben
von Marie Ries
Ende Dezember hat eine Protestwelle in Iran begonnen. Karten zeigen, wie sie sich übers Land ausbreitete - und welchen Einfluss das harte Vorgehen der Behörden hat.
Nicht nur in der Hauptstadt Teheran, sondern in vielen Regionen des Landes sind die Menschen zuletzt auf die Straße gegangen. Auslöser war der Absturz der iranischen Währung Rial. Doch schnell richtete sich der Protest auch gegen die autoritäre Staatsführung der Islamischen Republik. Die bisher größte Zahl an Protesten wurde am 8. Januar erfasst - Dutzende Demonstrationen wurden allein in der Hauptstadt Teheran verzeichnet.
ZDFheute Infografik
In den folgenden Tagen gingen die Proteste jedoch zurück.
ZDFheute Infografik
Am 14. Januar wurden keine Demonstrationen mehr registriert. Dies liegt nach Einschätzung von Experten am brutalen Vorgehen der Regierung gegen Protestierende. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights mit Sitz in Oslo wurden während der Protestwelle mindestens 3.428 Menschen getötet.
Seit 8. Januar gilt in Iran eine landesweite Internetsperre. Sie erschwert es, Proteste zu organisieren und Informationen aus dem Land zu erhalten.
ZDFheute Infografik
Wie die Demonstrationen in Iran erfasst werden
Zusammengetragen werden die Orte der Proteste vom US-amerikanischen Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington. Der Thinktank sammelt Informationen zu Protesten in Iran. Als Quellen dienen Videos und Berichte, die etwa von iranischen oder westlichen Medien geteilt werden.
Die Glaubwürdigkeit der Quellen wird vom ISW bewertet - unter anderem wird berücksichtigt, als wie verlässlich sich die Quelle in der Vergangenheit erwiesen hat, wie die Qualität des Videomaterials von den Protesten ist und ob sich Angaben verschiedener Quellen zu bestimmten Orten und Zeitpunkten decken.
Auf den Karten zeigen wir alle Proteste, die das ISW mit einer gewissen Verlässlichkeit einstuft - also wenn mehrere Quellen von einer Demonstration an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit berichten und zumindest von einer Quelle Text- und Videomaterial zum Ereignis vorliegt.
Redaktion: Kathrin Wolff
