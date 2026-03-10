Viele englische Uni-Absolventen sitzen auf Schuldenbergen, die sie nie abbezahlen können. Der Grund sind staatliche Studienkredite. Lässt die Politik junge Briten im Regen stehen?

Britische Studierende sind sauer: Die Rückzahlungen und Kreditzinsen für britische Studienkredite sind so hoch, dass manche davon nie loskommen und der Staat sogar daran mitverdient. 09.03.2026 | 2:14 min

Durch die hohen Studiengebühren an britischen Unis ist rund die Hälfte der englischen Studierenden auf Studienkredite angewiesen. Doch weil die Zinsen so hoch sind, dass die Absolventen mit der Tilgung nicht hinterherkommen, wachsen vielen Absolventen riesige Schuldenberge über den Kopf.

Beispiel: Lehrer Damian Marshal. Er zahlt seit acht Jahren einen staatlichen Studienkredit ab. Aber weil die Zinsen dafür so hoch sind, derzeit 6 Prozent, wachsen die Schulden immer weiter an: von einst 72.000 auf mittlerweile 100.000 Euro. Ein typischer Fall.

Problem: Hohe Verzinsung der staatlichen Kredite

Das System der britischen Studienkredite ist komplex und unübersichtlich - aber lässt sich in einfachen Zügen etwa so skizzieren:

Studierende zahlen rund 10.600 Euro Studiengebühren pro Jahr. Wer sich das nicht leisten kann, kann beim Staat für die Studiengebühren und einen Teil der Lebenshaltungskosten je einen Studienkredit aufnehmen. Der ist in der Höhe der Inflationsrate verzinst - plus maximal 3 Prozent, per Gesetz geregelt. Manche zahlen derzeit 6,2 Prozent Zinsen. (Zum Vergleich: In Deutschland ist das BaFöG zinslos).

Schulden zahlen bis zur Rente

Die Zinsen lassen die Schuldenberge oft so steil anwachsen, dass die Absolventen mit der Tilgung nicht hinterherkommen. So geht es Millionen englischen Studierenden. Manche müssen 40 Jahre lang den staatlichen Kredit bedienen. Was danach noch an Restschuld übrig ist, übernimmt schließlich der Staat.

"Früher musste man nur 5 Jahre lang zurückzahlen. Dann hat die Politik das auf 15 Jahre erhöht, dann auf 25, auf 30 und jetzt auf 40 Jahre", sagt der ehemalige Regierungsberater Nick Hillman zu ZDFheute.

Ich würde zwar meine Kinder darin bestärken, zur Uni zu gehen. Aber will ich meinen Kindern dieselben Schulden zumuten, die ich schultern muss? Auf keinen Fall. „ Damian Marshal, Lehrer

Staat verdient an den Studierenden

Mit Gebühren von rund 11.000 Euro im Jahr finanzieren vor allem die Studierenden die Universitäts-Haushalte. Der Staat trägt nur rund 12 Prozent der Kosten. Deshalb will die große Mehrheit im britischen Parlament die Studiengebühren auch nicht senken. Denn mit den Zinsen der Absolventen verdient der Staat blendend: Rund eine Milliarde Euro im Jahr, so rechnet das Institute for Financial Studies es vor.

Studienkredite belasten ausgerechnet Geringverdiener

Dabei bedient sich der Staat ausgerechnet an den Geringverdienern. Und das ist der Grund: Sobald die Absolventen ihr Studium abgeschlossen haben, beginnen sie die Rückzahlung des Kredits - so ihr Jahreseinkommen 33.000 Euro übersteigt. Die Raten sind abhängig vom Einkommen. Die meisten verdienen nach ihrem Studium so wenig, dass sie nicht in der Lage sind, den Kredit zu tilgen. Sie zahlen einen Teil der Zinsen ab und die Schuldenlast steigt über die Jahre immer weiter an.

Wer dagegen viel verdient und schnell abzahlen kann, kommt weit besser weg. Am Ende sind deshalb ausgerechnet die, die den Kredit am dringendsten brauchen, diejenigen, die am meisten zurückzahlen müssen.

Viele schlucken ihren Ärger runter

Ausgerechnet denjenigen, denen das Geld zum Studieren fehlte, fehlt es nun im Berufsleben. Wie fürs Alter vorsorgen oder eine Wohnung kaufen mit dem Studien-Kredit im Nacken? So geht es Fran. Ihre Schulden stiegen von 66.500 auf inzwischen 77.000 Euro. "Als ich diesen Studien-Kredit mit 17 abgeschlossen habe, hieß es, das würde nie einen Hauskredit beeinflussen," erzählt sie. "Aber jetzt sitze ich hier mit diesem massiven Ausgaben."

Die Schuldenlast steigt so stark an, dass inzwischen Medien und Politik aufmerksam werden. "Die Leute regen sich zurecht darüber auf, wie oft die Politik mit dem System gespielt hat," kritisiert Ex Regierungsberater Nick Hillman. Der Streit um Rückzahlmodalitäten läuft. Doch die grundsätzliche Finanzierung des Studiums selbst steht weiter nicht zur Diskussion.

Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.