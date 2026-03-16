Drohne trifft Treibstofflager: Flugverkehr in Dubai nach Feuer stundenlang lahmgelegt

Eine Drohne hat ein Treibstofflager nahe des Flughafen Dubai in Brand gesetzt. Das Feuer legte den Flugverkehr am wichtigen internationalen Drehkreuz stundenlang lahm.

Ein Drohnenangriff hat nahe des Flughafens Dubai ein Treibstofflager in Brand gesetzt. Der Flugbetrieb wurde vorübergehend ausgesetzt, inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. 16.03.2026 | 0:21 min

Ein Drohneneinschlag hat am Flughafen Dubai ein Treibstofflager in Brand gesetzt und den Luftverkehr stundenlang lahmgelegt. Nach der vorübergehenden Schließung nahm der Airport am Montagmorgen seinen Betrieb teilweise wieder auf.

Starts und Landungen am Flughafen mit dem Kürzel DXB würden "schrittweise zu bestimmten Zielen wieder aufgenommen", teilte der Flughafenbetreiber im Onlinedienst X mit. Die mehrere Stunden dauernde Aussetzung des Flugbetriebs sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen.

Iran nimmt seit Beginn des Kriegs gegen Israel und die USA unter anderem auch die Vereinigten Arabischen Emirate ins Visier. Zu dem jüngsten Drohnenvorfall an dem international bedeutsamen Flughafen hatte Dubais Medienbüro auf X mitgeteilt, es habe dort einen Brand an einem Treibstofftank gegeben. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, niemand sei verletzt worden.

Seit Beginn des Krieges gegen Iran melden die Golfstaaten zahlreiche iranische Angriffe. Auch in Metropolen wie Dubai sind die Auswirkungen spürbar. 14.03.2026 | 2:07 min

Iran-Krieg: Emirate immer wieder Ziel von Angriffen

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Bereits am ersten Kriegstag töteten sie den obersten Anführer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.

Auch die Emirate werden regelmäßig zum Ziel von Angriffen, die sich unter anderem gegen den internationalen Flughafen in Dubai richten. Die Luftabwehr des Golfstaats fing nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn mehr als 1.500 iranische Drohnen und fast 300 Raketen ab.

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