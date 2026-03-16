Drohne trifft Treibstofflager:Flugverkehr in Dubai nach Feuer stundenlang lahmgelegt
Eine Drohne hat ein Treibstofflager nahe des Flughafen Dubai in Brand gesetzt. Das Feuer legte den Flugverkehr am wichtigen internationalen Drehkreuz stundenlang lahm.
Ein Drohneneinschlag hat am Flughafen Dubai ein Treibstofflager in Brand gesetzt und den Luftverkehr stundenlang lahmgelegt. Nach der vorübergehenden Schließung nahm der Airport am Montagmorgen seinen Betrieb teilweise wieder auf.
Starts und Landungen am Flughafen mit dem Kürzel DXB würden "schrittweise zu bestimmten Zielen wieder aufgenommen", teilte der Flughafenbetreiber im Onlinedienst X mit. Die mehrere Stunden dauernde Aussetzung des Flugbetriebs sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen.
Iran nimmt seit Beginn des Kriegs gegen Israel und die USA unter anderem auch die Vereinigten Arabischen Emirate ins Visier. Zu dem jüngsten Drohnenvorfall an dem international bedeutsamen Flughafen hatte Dubais Medienbüro auf X mitgeteilt, es habe dort einen Brand an einem Treibstofftank gegeben. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, niemand sei verletzt worden.
Iran-Krieg: Emirate immer wieder Ziel von Angriffen
Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Bereits am ersten Kriegstag töteten sie den obersten Anführer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.
Auch die Emirate werden regelmäßig zum Ziel von Angriffen, die sich unter anderem gegen den internationalen Flughafen in Dubai richten. Die Luftabwehr des Golfstaats fing nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn mehr als 1.500 iranische Drohnen und fast 300 Raketen ab.
Mehr aktuelle Nachrichten zum Iran-Krieg
- Interview
Israelischer Ex-Armeechef:Gantz zu Iran-Krieg: "Dürfen uns nicht erpressen lassen"mit Video7:00
Verhaltenes Echo auf Trumps Forderung:Trump will Straße von Hormus sichern - und drängt auf Hilfemit Video1:39
- FAQ
Irans Insel ist das Herz der Ölindustrie:Warum Kharg so wichtig ist - und eine Eroberung riskant wärevon Oliver Kleinmit Video1:38
Strategisch wichtiger Ölhafen:US-Angriff auf Öl‑Insel Kharg - Iran: Geschäfte laufen weitermit Video1:38