Nein, der Angriff auf das Höhlenkloster war nicht inszeniert

Russland attackiert das Unesco-Welterbe in Kiew. In Sozialen Medien kursieren Bilder, die eine Inszenierung der Ukraine beweisen sollen. Eine Analyse zeigt: Es sind KI-Fälschungen.

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine wurden mindestens elf Menschen getötet. In Kiew erlitt das zum Unesco-Welterbe zählende Höhlenkloster Lawra Brandschäden durch einen Luftangriff. 09.07.2026 | 1:58 min

Es war einer der bisher folgenschwersten russischen Luftangriffe des Jahres: In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni feuerte Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe über 600 Drohnen und 70 Raketen auf die Ukraine. Insgesamt kamen mindestens elf Menschen ums Leben, allein fünf in der Hauptstadt Kiew.

Dort gerieten auch Teile des berühmten Höhlenklosters in Brand. Der Angriff hatte weltweit Entsetzen ausgelöst - das Kloster Petschersk Lawra aus dem 11. Jahrhundert mit seinen goldenen Kuppeln ist ein Weltkulturerbe der Unesco, es gehört zu den bedeutendsten religiösen und kulturellen Stätten Osteuropas.

In der Ukraine sind bei russischen Luftangriffen mindestens elf Menschen getötet worden. In Kiew geriet ein Teil des Unesco-geschützten Höhlenklosters in Brand und wurde massiv beschädigt. 15.06.2026 | 0:18 min

In Sozialen Medien kursiert jedoch die Behauptung, die Ukraine selbst hätte das Kloster angezündet. "Im Internet tauchen immer mehr Hinweise darauf auf, dass der Angriff auf den Gebäudekomplex der Kiewer Höhlenkloster inszeniert war", heißt es etwa bei X.

Die Bloggerin Alina Lipp, die seit Jahren russische Propaganda verbreitet, schreibt bei X und Telegram von einer "inszenierten Provokation der Ukraine". Was ist an den Behauptungen dran? ZDFheute mit einem Faktencheck.

Bei russischen Raketenangriffen auf Kiew sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Die Ukraine griff mehrere russische Tanker und Ölanlagen an. 11.07.2026 | 0:17 min

Angebliche Beweise sind KI-Bilder

Ihre angeblichen Beweise: Bilder, die belegen sollen, dass Fotografen schon vor dem russischen Luftangriff in Stellung gegangen sind, um später die brennende Kathedrale zu fotografieren. "Noch mitten am helllichten Tag, obwohl der Brand erst in der Nacht ausbrechen sollte, sicherten sich einige Leute bereits die besten Plätze für ihre Aufnahmen", schreibt Lipp.

Alina Lipp bei X: "inszenierte Provokation der Ukraine" - doch die "Beweise" sind mit KI erstellt. Quelle: Screenshot x.com/Alina_Lipp_X (vom 11.07.2026)

Dazu postet sie zwei Bilder. Eines zeigt zwei Männer, die tagsüber auf einer Mauer mit Blick auf das berühmte Kloster ihre Fotoausrüstung aufbauen. Ein zweites Bild zeigt einen Mann, angeblich an derselben Stelle, der bei Nacht das brennende Kloster fotografiert. ZDFheute hat die vermeintlichen Beweisbilder analysiert. Gleich mehrere Auffälligkeiten weisen darauf hin, dass sie mit Künstlicher Intelligenz erzeugt wurden:

Architektonische Details stimmen nicht mit dem realen Höhlenkloster überein: So sind die Turmkuppeln der Mariä-Entschlafens-Kathedrale auf dem KI-Bild, das angeblich am Tag aufgenommen wurde, teilweise grün, obwohl die echten Türme der Kathedrale durchweg goldene Kuppeln haben.

Die Türme des Klosters und auch die Anordnung der Häuser in der Umgebung unterscheiden sich bei beiden KI-generierten Bildern, obwohl beide scheinbar aus derselben Richtung fotografiert wurden.

Wohnblocks stehen in Wirklichkeit deutlich weiter vom Kloster entfernt als auf den KI-Bildern. Das zeigt ein Überblick mit Google Maps.

Auf dem Nacht-KI-Bild müsste man eigentlich die roten Flammen des brennenden Klosters auch auf dem Kamerabildschirm des Fotografen erkennen - sie sind dort aber nicht zu sehen. Es ist ein typischer Logik-Fehler, wie ihn KIs bei der Bildgenerierung häufig machen.

KI-Bild mit Fotografen, die sich angeblich in Position bringen... Auf dem KI-Bild sind manche Turmkuppeln der Kloster-Kathedrale grün statt gold, Wohnhäuser stehen - anders als in der Realität - direkt daneben. Quelle: Screenshot x.com/Alina_Lipp_X (vom 11.07.2026)

Bilder enthalten digitale KI-Wasserzeichen

Beide Bilder enthalten zudem das digitale Wasserzeichen "Synth-ID", das beweist, dass die Bilder mit einer KI erstellt wurden, in diesem Fall mit OpenAI. Die Behauptung, dass der Brand des Klosters zu Propagandazwecken von der Ukraine selbst inszeniert worden sei, entbehrt jeglicher Grundlage.

Das Analysetool von OpenAI bestätigt: Die geteilten Bilder enthalten ein digitales Wasserzeichen, sind also KI-generiert. Quelle: Screenshot OpenAI Analyse-Tool (aufgenommen am 11.07.2026)

Moskau bestreitet zwar, das Kloster direkt angegriffen zu haben. Das Feuer sei durch eine fehlerhafte, von den USA gelieferte Patriot-Flugabwehrrakete ausgelöst worden - also von der Ukraine selbst - behauptete das russische Verteidigungsministerium. Belege dafür legte es nicht vor.

Hinweise auf vorsätzlichen russischen Angriff

Analysen vor Ort widersprechen der russischen Darstellung massiv: Der Inlandsgeheimdienst der Ukraine hingegen präsentierte bei Telegram Fotos von Fragmenten einer Geran-2-Drohne, die nach dem russischen Angriff auf der Klosteranlage geborgen worden seien. Der ukrainische Reporter Serhij Okunew berichtete bei Radio NV, dass er den Einschlag der russischen Drohne selbst beobachtet und gefilmt habe.

Raketen hätten zuletzt ungehindert ihre Ziele in Kiew und dem Umland erreicht, sagt ZDF-Reporter Thurau. Der Bestand von Flugabwehrraketen neige sich wohl dem Ende zu. 09.07.2026 | 7:01 min

Es sei kein Flugabwehrraketensystem gewesen, jeder wisse in etwa, wie die Explosion einer Patriot-Rakete klinge, so Okunew. Es sei "fast unmöglich, das zu verwechseln". "Das war ein direkter Treffer, ein gezielter Angriff." Ähnlich schätzen auch die Militärexperten Christian Mölling und András Rácz die Situation ein: Eine Patriot-Rakete hätte deutlich größere Schäden verursacht, erklärten sie bei ZDFheute.