Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) hat die Angriffe der USA und Israels auf Iran begrüßt. "Es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat", sagte Merz am Montag auf dem Tag der Industrie des Wirtschaftsverbandes BDI. "Und es gibt auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat", fügte er mit Blick auf die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen hinzu."Es ist nicht ohne Risiko. Aber es so zu belassen, wie es war, war auch keine Option", betonte der Kanzler mit Blick auf das iranische Atomprogramm. Iran wird vorgeworfen, Atombomben zu entwickeln, was die Regierung in Teheran zurückweist. Es gebe sicher die Gefahr einer Eskalation, sagte Merz. Aber er sei einigermaßen optimistisch, dass es dazu nicht kommen müsse, wenn er sich die bisherigen Reaktionen Irans anschaue. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Iran noch keine Vergeltungsschläge gegen die US-Angriffe durchgeführt.