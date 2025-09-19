Estland: Russische Kampfjets verletzen Luftraum

Zwölf Minuten sollen drei russische Kampfjets in den Luftraum Estlands eingedrungen sein. Das meldet das baltische EU- und Nato-Mitglied.

Russische MiG-31 bei einer Übung (Archivbild) Quelle: epa | RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Drei Kampfjets vom Typ MIG-31 seien am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten, teilte die estnische Armee in Tallinn mit.

Estland: Verletzung ist "beispiellos dreist"

Das Außenamt bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote. "Russland hat in diesem Jahr viermal den estnischen Luftraum verletzt, was an sich schon inakzeptabel ist. Doch die heutige Verletzung, bei der drei Kampfjets in unseren Luftraum eingedrungen sind, ist beispiellos dreist", teilte Außenminister Margus Tsahkna mit.

Russland und Belarus haben eine gemeinsame großangelegte Militärübung begonnen. Die Nato ist besorgt, da Übungen auch nahe der Grenze zu Polen, Estland und Litauen stattfinden. 12.09.2025 | 0:21 min

Auf Russlands zunehmende Grenzüberschreitungen und wachsende Aggressivität müsse mit einer raschen Erhöhung des politischen und wirtschaftlichen Drucks reagiert werden, forderte er.

Die Flugzeuge hätten keine Flugpläne übermittelt, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet gehabt und auch keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten. Die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato-Verbündeten sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum.

Abstände von Luftraumverletzung werden kürzer

Erst vergangene Woche war bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens - und damit der Nato - geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. Auch danach kam es zu Vorfällen, bei denen mutmaßlich gezielt russische Drohnen über Polen und Rumänien gelenkt wurden.

Abwehr an der Ostflanke geplant

Als Konsequenz aus dem Vorfall in Polen hatte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen die Einrichtung eines Drohnenwalls in Aussicht gestellt. Dies kündigte er in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner"an.

„Wir brauchen Drohnenabwehr an der Nato-Ostflanke, und zwar an der gesamten Nato-Ostgrenze“, sagte Norbert Röttgen bei „maybrit illner“ und kündigte an: „Also Ja, dieser Wall kommt.“ 18.09.2025 | 1:36 min