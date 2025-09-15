Wadephul über russische Luftraumverletzungen: Putin "testet uns"

Russische Luftraumverletzungen:Außenminister Wadephul: Putin "testet uns"
Nach den russischen Luftraumverletzungen in Polen und Rumänien fordert Außenminister Wadephul mehr Druck auf Moskau. Zudem müsse die Nato-Verteidigungsfähigkeit verbessert werden.
Angesichts der russischen Luftraumverletzungen in Polen und Vorfällen in Rumänien will Bundesaußenminister Johann Wadephul den Druck auf Russland erhöhen.
"Und jetzt testet er uns", sagte Wadephul über Kremlchef Wladimir Putin. "Er nimmt kein Angebot zu Gesprächen an. Er will diesen Krieg in der Ukraine offensichtlich mindestens jetzt nicht beenden, sondern er geht darüber hinaus und darauf muss man klar reagieren und zusammenstehen."
Wadephul: Verteidigungsfähigkeit an Nato-Grenze verbessern
Es sei richtig, weitere Sanktionen gegen Russland auszubringen. Es gelte aber vor allem, die Verteidigungsfähigkeit an der Nato-Grenze zu verbessern. "Und das setzt insbesondere Luftverteidigung voraus, die in der Lage ist, sofort besser und schneller zu reagieren. Wir haben dazu Verteidigungssysteme in Griechenland, in Spanien. Wir müssen darüber nachdenken, diese vielleicht auch direkt an die Nato-Ostflanke zu entsenden."
Während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine in der Nacht zu Mittwoch war eine große Zahl Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato eingedrungen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete in Polen schossen erstmals einige russische Drohnen ab. Am Samstag kam es in Polen und in Rumänien zu weiteren Vorfällen.
