Kanzler-Besuch Türkei: Erdogan und Merz bei Gaza-Krieg uneins

Beim Besuch von Bundeskanzler Merz in der Türkei gab es viel Einigkeit - aber nicht zur Rolle Israels im Gaza-Krieg. In der Pressekonferenz zeigten sich die Unterschiede deutlich.

Kritik an Israels Verhalten im Gaza-Krieg oder Solidarität? Friedrich Merz und Recep Tayyip Erdogan waren unterschiedlicher Meinung. Quelle: AFP

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Bundeskanzler Friedrich Merz sind auf offener Bühne über den Gaza-Krieg verbal aneinandergeraten. Während Merz sich klar an die Seite Israels stellte, warf Erdogan dem Land bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Ankara erneut "Völkermord" vor. Israel habe trotz des Waffenstillstands wieder Ziele in Gaza angegriffen, sagte Erdogan.

Sie greifen Gaza nicht nur an, sondern waren stets darauf bedacht, Gaza mit Hunger und Genozid gefügig zu machen, und das dauert immer noch an. „ Recep Tayyip Erdogan, Türkischer Präsident

Bundeskanzler Merz traf sich heute mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Auf der Agenda standen zahlreiche Themen – wie Migration, Wirtschaft und der Nahe Osten. 30.10.2025 | 2:24 min

Erdogan reagierte mit seiner Kritik auf die Äußerung von Bundeskanzler Merz, der von einem türkischen Journalisten auf den Gaza-Krieg angesprochen sagte: Israel sei ein Zufluchtsort für Millionen Jüdinnen und Juden geworden - viele von ihnen hätten den Holocaust überlebt.

Deswegen wird es immer so sein, dass Deutschland fest an der Seite des Staates Israel steht. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Erdogan: Kann Merz nicht zustimmen

Merz ergänzte: "Israel hat von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch gemacht und es hätte nur einer einzigen Entscheidung bedurft, um auch die zahllosen unnötigen Opfer zu vermeiden. Die Hamas hätte die Geiseln früher freilassen sollen und die Waffen niederlegen müssen. Dann wäre dieser Krieg sofort zu Ende gewesen", sagte der Bundeskanzler.

Erdogan sagte daraufhin, er könne Merz leider nicht zustimmen. Die Hamas habe keine Nuklearwaffen und keine Bomben, aber Israel verfüge über all diese Waffen und habe Gaza trotz des Waffenstillstands wieder bombardiert.

Bundeskanzler Merz ist derzeit zu seinem Antrittsbesuch in der Türkei, um unter anderem über Flüchtlingsabkommen und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu sprechen.

Nach den jüngsten Kämpfen im Gazastreifen hat sich das israelische Militär erneut zu der von den USA vermittelten Waffenruhe bekannt. 29.10.2025 | 0:25 min

Türkei mit guten Kontakten zur Hamas

Die Türkei verfügt über gute Kontakte zur islamistischen Terrororganisation Hamas. Bei der Vermittlung der Waffenruhe im Gazastreifen vor gut zwei Wochen hatte Ankara eine wichtige Rolle gespielt. Die damals besiegelte Waffenruhe ist inzwischen brüchig.

Offen ist noch, wie die nächsten Schritte im Friedensprozess umgesetzt werden können. Dazu gehört unter anderem die Entwaffnung der islamistischen Hamas. Merz sagte: "Wir wünschen uns, dass die Türkei weiter auch ihre Möglichkeiten ausschöpft, etwa indem sie die Hamas dazu veranlasst, nun auch in die zweite Phase dieses Abkommens einzutreten."