  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Kanzler-Besuch Türkei: Erdogan und Merz bei Gaza-Krieg uneins

Kanzler zu Besuch in Türkei:Erdogan und Merz beim Thema Gaza-Krieg uneins

|

Beim Besuch von Bundeskanzler Merz in der Türkei gab es viel Einigkeit - aber nicht zur Rolle Israels im Gaza-Krieg. In der Pressekonferenz zeigten sich die Unterschiede deutlich.

Friedrich Merz und Recep Tayyip Erdogan

Kritik an Israels Verhalten im Gaza-Krieg oder Solidarität? Friedrich Merz und Recep Tayyip Erdogan waren unterschiedlicher Meinung.

Quelle: AFP

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Bundeskanzler Friedrich Merz sind auf offener Bühne über den Gaza-Krieg verbal aneinandergeraten. Während Merz sich klar an die Seite Israels stellte, warf Erdogan dem Land bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Ankara erneut "Völkermord" vor. Israel habe trotz des Waffenstillstands wieder Ziele in Gaza angegriffen, sagte Erdogan.

Sie greifen Gaza nicht nur an, sondern waren stets darauf bedacht, Gaza mit Hunger und Genozid gefügig zu machen, und das dauert immer noch an.

Recep Tayyip Erdogan, Türkischer Präsident

Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Erdogan.

Bundeskanzler Merz traf sich heute mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Auf der Agenda standen zahlreiche Themen – wie Migration, Wirtschaft und der Nahe Osten.

30.10.2025 | 2:24 min

Erdogan reagierte mit seiner Kritik auf die Äußerung von Bundeskanzler Merz, der von einem türkischen Journalisten auf den Gaza-Krieg angesprochen sagte: Israel sei ein Zufluchtsort für Millionen Jüdinnen und Juden geworden - viele von ihnen hätten den Holocaust überlebt.

Deswegen wird es immer so sein, dass Deutschland fest an der Seite des Staates Israel steht.

Friedrich Merz, Bundeskanzler

Erdogan: Kann Merz nicht zustimmen

Merz ergänzte: "Israel hat von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch gemacht und es hätte nur einer einzigen Entscheidung bedurft, um auch die zahllosen unnötigen Opfer zu vermeiden. Die Hamas hätte die Geiseln früher freilassen sollen und die Waffen niederlegen müssen. Dann wäre dieser Krieg sofort zu Ende gewesen", sagte der Bundeskanzler.

Erdogan sagte daraufhin, er könne Merz leider nicht zustimmen. Die Hamas habe keine Nuklearwaffen und keine Bomben, aber Israel verfüge über all diese Waffen und habe Gaza trotz des Waffenstillstands wieder bombardiert.

Bundeskanzler Merz ist derzeit zu seinem Antrittsbesuch in der Türkei, um unter anderem über Flüchtlingsabkommen und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu sprechen.

Nahostkonflikt - Israel

Nach den jüngsten Kämpfen im Gazastreifen hat sich das israelische Militär erneut zu der von den USA vermittelten Waffenruhe bekannt.

29.10.2025 | 0:25 min

Türkei mit guten Kontakten zur Hamas

Die Türkei verfügt über gute Kontakte zur islamistischen Terrororganisation Hamas. Bei der Vermittlung der Waffenruhe im Gazastreifen vor gut zwei Wochen hatte Ankara eine wichtige Rolle gespielt. Die damals besiegelte Waffenruhe ist inzwischen brüchig.

Offen ist noch, wie die nächsten Schritte im Friedensprozess umgesetzt werden können. Dazu gehört unter anderem die Entwaffnung der islamistischen Hamas. Merz sagte: "Wir wünschen uns, dass die Türkei weiter auch ihre Möglichkeiten ausschöpft, etwa indem sie die Hamas dazu veranlasst, nun auch in die zweite Phase dieses Abkommens einzutreten."

Quelle: dpa
Thema
Friedrich Merz

Mehr zu Israel und Türkei

  1. Dieses vom türkischen Außenministerium am 17. Oktober 2025 aufgenommene und veröffentlichte Foto zeigt den türkischen Außenminister Hakan Fidan (rechts) beim Händeschütteln mit dem deutschen Außenminister Johann Wadephul in Ankara, Türkei.

    Außenminister in Ankara:Diese Fragen prägen den Türkei-Besuch von Wadephul

    mit Video
  2. Mitglieder der Hamas-Miliz suchen am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen unter zerstörten Gebäuden nach den Leichen israelischer Geiseln.

    Friedensplan für Gaza:Waffenruhe in Nahost: "Ohne Druck von außen hält sie nicht"

    mit Video
  3. Palästinenser kehren nach Gaza-Stadt zurück
    FAQ

    Nach Waffenruhe-Abkommen:Wie es jetzt in Nahost weitergehen könnte

    mit Video
  4. Bundeskanzler Friedrich Merz

    Merz zu Wiederaufbau-Plan:Kein Militär, aber umfassende Gaza-Hilfe aus Deutschland

    mit Video