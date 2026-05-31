  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

USA greifen wieder mutmaßliches Drogenboot an - Drei Tote

Ostpazifik:USA greifen wieder mutmaßliches Drogenboot an - Drei Tote

|

Die USA haben im östlichen Pazifik erneut ein mutmaßliches Drogenboot angegriffen. Es soll auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs gewesen sein. Drei Menschen starben.

Screenshot eines von der US-Regierung auf X geteilten Videos, in dem ein Drogenboot vom US-Militär zerstört wird.

Bei einem Angriff des US-Militärs auf ein mutmaßliches Drogenboot im Ostpazifik sind drei Männer getötet worden. Das zuständige Kommando sprach auf X von "Drogen-Terroristen".

31.05.2026 | 0:13 min

Das US-Militär hat im östlichen Pazifik erneut ein mutmaßliches Drogenboot angegriffen und dabei nach eigenen Angaben drei Menschen getötet. Das Boot sei auf bekannten Schmuggelrouten unterwegs gewesen und für den Drogenhandel eingesetzt worden, erklärte das für Lateinamerika zuständige US-Südkommando im Onlinedienst X.

"Bei dieser Aktion wurden drei männliche Narko-Terroristen getötet", erklärte das Südkommando weiter. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen.

Zu dem Beitrag veröffentlichte das US-Militär Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen ein Boot auf offener See zu sehen ist, das kurz darauf von einer schweren Explosion erfasst wird.

US-Militär greift seit Herbst Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an

Die US-Armee hatte Anfang September den Militäreinsatz "Southern Spear" begonnen. US-Präsident Donald Trump erklärt, Washington befinde sich faktisch im Krieg mit Drogenkartellen in Lateinamerika. Seit Beginn des Einsatzes in der Karibik und im östlichen Pazifik wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP inzwischen mehr als 200 Menschen bei Angriffen auf Boote getötet.

Mutmaßliches Drogenboot

Die US-Streitkräfte greifen immer wieder mutmaßliche Drogenboote im Ostpazifik an. Auch Anfang Mai starben dabeo zwei Männer.

09.05.2026 | 0:15 min

Die US-Regierung hat bislang jedoch keine eindeutigen Belege dafür vorgelegt, dass die angegriffenen Schiffe tatsächlich in den Drogenhandel verwickelt waren.

Kritik am Vorgehen der USA

Juristen und Menschenrechtsgruppen kritisieren, die Angriffe könnten außergerichtliche Tötungen darstellen, weil sie sich offenbar gegen Zivilisten richteten, die keine unmittelbare Bedrohung für die USA darstellten.

Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das sie ausländische Schmuggler verantwortlich machen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: AFP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 31.05.2026 ab 09:57 Uhr.
Thema
USA

Mehr zum US-Vorgehen

  1. Das US-Militär veröffentlicht Aufnahmen, die den Angriff auf ein mutmaßliches Drogenboot im Pazifik zeigen sollen

    Im Ostpazifik:US-Militär: Angriff auf mutmaßliches Drogenboot - zwei Tote

    mit Video0:15
  2. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth betritt ein Treffen mit Mitgliedern des Kongresses.

    Offenbar drei Tote:US-Armee meldet weiteren Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

    mit Video0:15
  3. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein Boot von mutmaßlichen Drogenschmugglern im östlichen Pazifik zerstört.

    Militäreinsatz im Ostpazifik:USA greifen erneut mutmaßliches Drogenboot an - zwei Tote

    mit Video0:27
  4. US Angriff auf ein mutmaßliches Terroristen Boot

    USA-Venezuela-Konflikt:Trump bestätigt Angriff auf Hafen, neue Attacke auf Boot

    mit Video0:27
  5. Screenshot x Beitrag von PeteHegseth mit Schildkröte Franklin

    Posting mit Schildkröte Franklin:US-Regierung lässt Kinderbuch-Held auf Drogendealer schießen

    mit Video0:48
  6. Das Kapitol in Washington.

    Vor US-Kongress:Hegseth und Rubio verteidigen Angriffe auf Drogenboote

  7. US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote (Mehrere Screenshots aus einem Video), aufgenommen am 15.12.2025

    Östlicher Pazifik:Neue US-Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote - acht Tote

    mit Video0:19
  8. Trinidad und Tobago: Ein kleines Boot steht vor einem US-Kriegsschiff und zwei Begleitbooten.

    Mutmaßliche Schmuggler im Pazifik:Pentagon: 14 Tote bei US-Angriffen auf Drogenboote