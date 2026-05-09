Im Ostpazifik:US-Militär: Angriff auf mutmaßliches Drogenboot - zwei Tote
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler im Pazifik angegriffen. Zwei Männer seien tot, nach einem Überlebenden werde gesucht.
Das US-Militär hat bei einem Angriff auf ein Boot im östlichen Pazifik nach eigenen Angaben zwei Menschen getötet. Ein weiterer Insasse habe den Vorfall überlebt, teilte das zuständige US-Regionalkommando Southern Command auf X mit. Für Rettungsmaßnahmen sei die US-Küstenwache eingeschaltet worden. Überlebende bei derartigen US-Angriffen gelten als selten.
Post des Southern Command auf X
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Militär: Boot war auf bekannter Schmuggelroute unterwegs
Das Southern Command erklärte, das Boot sei von als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben worden und auf bekannten Drogenschmuggelrouten unterwegs gewesen. Details oder Namen der Gruppierungen wurden nicht genannt.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump geht in der Region massiv gegen mutmaßliche Drogenhändler vor, die sie als "Narko-Terroristen" bezeichnet. Seit September sind bei solchen Einsätzen im Pazifik und in der Karibik mehr als 190 Menschen ums Leben gekommen. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International verurteilen das Vorgehen als "unrechtmäßige außergerichtliche Tötungen".
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