Die Urlaubsregion "Cotswolds" im Südwesten Englands erlebt einen Tourismus-Boom. Besonders beliebt ist die Gegend bei US-Amerikanern - und einige kommen, um zu bleiben.

Die Cotswolds gelten als eine der schönsten Regionen Großbritanniens. Doch der Tourismus wird langsam zum Problem. 17.09.2025 | 7:15 min

Mit US-Vizepräsident J.D. Vance und Reality-TV-Star Kourtney Kardashian hatten die englischen Cotswolds diesen Sommer prominente Urlauber zu Gast. Die Region im Südwesten Englands ist wegen ihrer hügeligen Landschaft und jahrhundertealten Dörfer schon lange ein beliebtes Urlaubsziel bei Briten. Doch zurzeit ziehen die Cotswolds besonders US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner an.

"Ich habe auf TikTok nachgeguckt, was wir in unserem London-Urlaub unternehmen können. Da habe ich ein Video von den Cotswolds gesehen und gedacht: 'Das sieht aus wie aus wie im Märchenland'", sagt Valerie Vancura. Die 28-Jährige aus Boston verbringt mit ihrer besten Freundin Sarah Bates fünf Tage in London. Für einen Ausflug in die Cotswolds haben sie eine Bustour gebucht. Aus London sind es knapp zwei Stunden Fahrt.

US-Vizepräsident in den Cotswolds : Engländer protestieren gegen Urlaub von Vance Eigentlich will US-Vizepräsident JD Vance im englischen Charlbury Urlaub machen. Doch die dortigen Anwohner haben ein Problem damit und protestieren.

Tagestouristen aus London überschwemmen Cotswolds

Tagestouristen machen den allergrößten Teil der Besucher der Cotswolds aus. 2023 blieben nur zwei der rund 18 Millionen über Nacht in der Region. Vancura und Bates machen auf ihrer Tour in vier Dörfern Halt. Dort sehen sie die Steinhäuser, Kirchen und Schafherden, die sie von TikTok kennen. "Bibury ist bisher mein Favorit", sagt Sarah Bates. "Es ist malerisch, ruhig, aber hat viel Charme."

Die beiden Freundinnen schlendern mit ihrer Gruppe an einer Reihe Häuser vorbei, die Ende des 14. Jahrhunderts gebaut wurden und bis heute bewohnt sind. Mehrere Touristen posieren für ein Foto im niedrigen Türrahmen. Nach einer Dreiviertelstunde müssen sie zurück zum Bus. Zeit, um in den Souvenirläden des Dorfes Geld auszugeben, bleibt kaum.

Bis zu 20.000 Touristen in einem Dorf

Viele der 600 Einwohner Biburys fühlen sich von den Massen an Touristen überwältigt. An einem Wochenende im Sommer kommen bis zu 20.000 Menschen. Die Anzahl an Touristen dürfte weiter steigen, denn Bibury ist Nummer Eins auf der Forbes-Magazin-Liste der schönsten Dörfer der Welt.

Das hat viel mit den sozialen Medien zu tun. „ Craig Chapman, Vorsitzender des Gemeinderats von Bibury

"So sehen die Menschen einen idealisierten Ort, der vorher einfach nicht so präsentiert wurde und daher unbekannter war. Jetzt kennen alle Bibury", so Chapman.

Weiße Häuser, türkisblaues Meer und perfekte Sonnenuntergänge - auch Santorini ist ein Fotoparadies. Doch der Instagram-Hype bringt auch Probleme: Immer mehr Besucher, immer mehr Bauten. 05.06.2025 | 4:32 min

Auf Instagram schwärmt US-Star Ellen DeGeneres ihren 135 Millionen Followern vom typisch britischen Landleben in den Cotswolds vor. Auch Filme und Serien, die in der Region gedreht wurden, wie Harry Potter, Bridget Jones und Downton Abbey, tragen zum Hype bei.

Von den USA in die Cotswolds

Dass das Interesse an den Cotswolds wächst, merkt auch Maria Stengard-Green. Sie hat sich auf die Vermietung von Luxus-Ferienunterkünften in der Region spezialisiert. Für 2.800 Pfund pro Nacht kann man etwa im "Astley Manor" wohnen, einem Anwesen mit Tennisplatz, Heimkino und einem separaten Haus für Personal.

Unter ihren ausländischen Kunden sind US-Amerikaner die größte Gruppe. Einige bleiben gleich mehrere Monate - Leben in den Cotswolds auf Probe. "Manche sagen: 'Ich möchte wegen des politischen Klimas zuhause lieber hier leben.' Viele Amerikaner wollen in der Region ein Haus kaufen. Aber weil sie nicht gleich ihr Traumhaus finden, mieten sie eins", sagt Maria Stengard-Green.

In vielen Städten werden Mietwohnungen als Ferienunterkünfte genutzt – oft auf Kosten des regulären Wohnraums. Wie groß das Problem ist und was Politik und Städte dagegen tun wollen. 25.06.2025 | 4:23 min

Debra Drew hat ihr Traumhaus längst gefunden. Sie kommt aus dem US-Bundesstaat Georgia, aber lebt seit 25 Jahren in Painswick, im Westen der Cotswolds. Heute ist sie sehr aktiv in der Dorfgemeinschaft, aber bis sie sich integrierte, dauerte es zunächst.

Damals war ich noch vorlauter. Ich musste erstmal lernen, mich zu zügeln. „ Debra Drew, Auswanderin

Weniger Touristen in den USA : Angst und Protest: Trump sorgt für Reise-Flaute Die USA galten jahrzehntelang als Sehnsuchtsziel. Doch aus Protest gegen Donald Trumps Politik meiden viele Ausländer die Vereinigten Staaten. Susanne Lingemann, New York

Auswandern wegen Trumps Politik?

Eine amerikanische Community hat sie bei den "Democrats Abroad", einer Organisation der Demokratischen Partei für Amerikaner im Ausland, gefunden. Sie beobachten die Politik in ihrem Heimatland zusammen. Manchmal fühlt sich Drew schuldig. "Ich frage mich: Habe ich mein wunderbares Land verlassen, damit es niederbrennt, und ich hier sitze und zugucke?" Drew erzählt, sie kenne Amerikaner, die überlegen, wegen Trumps Politik das Land zu verlassen.

Die Nähe zu London, die gemeinsame Sprache und die amerikanische Community machen die Cotswolds für Auswanderer attraktiv - für einen Neuanfang in der vermeintlich perfekten Idylle.