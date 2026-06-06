Die Ukraine hat Russland erneut massiv mit Drohnen angegriffen. Auch in St. Petersburg, wo das Wirtschaftsforum stattfindet, wurden Drohnen gemeldet.

Ex-Kanzler Schröder hat Russlands Präsidenten Putin getroffen. Inhalte des Gesprächs wurden nicht bekannt. Die Ukraine griff unterdessen erneut Gebiete um St. Petersburg mit Drohnen an. 06.06.2026 | 0:31 min

Am letzten Tag des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg haben Streitkräfte der Ukraine die Millionenstadt erneut unter Beschuss genommen. Gouverneur Alexander Beglow und auch der Zivilschutz informierten die Menschen über einen "Angriff durch militärische Drohnen". Beglow sprach von drei Verletzten, nannte jedoch keine Details.

ZDF-Reporter Felix Klauser berichtete aus St. Petersburg, dass die Drohnen ein Ölterminal und eine Marinebasis getroffen haben sollen.

Auf Putins Auftritt beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg folgen ukrainische Angriffe auf die Stadt: Das passe nicht in das Bild, das Putin senden möchte, berichtet Felix Klauser. 06.06.2026 | 1:05 min

Schon am ersten Tag des Wirtschaftsforums am Mittwoch hatten sich nach dem Angriff auf ein Ölterminal schwarze Rauchwolken am blauen Himmel über der Altstadt, die zum Weltkulturerbe der Unesco gehört, gebildet.

Gemäß den Empfehlungen des Einsatzstabs bitte ich die Einwohner von St. Petersburg, in ihren Wohnungen zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen. „ Alexander Beglow, Gouverneur St. Petersburg

Das schrieb der Gouverneur bei Telegram und ergänzte: "Es kann zu Unterbrechungen des mobilen Internets kommen." Auf dem für die internationalen Gäste des Forums wichtigen Flughafen Pulkowo gab es am Morgen zeitweilig keine Starts und Landungen wegen der Gefahr.

ZDF-Reporter: Russland wollte beim Wirtschaftsforum eigentlich Stärke demonstrieren

Eigentlich habe Russland mit dem Wirtschaftsforum ein "Signal von Macht und Stärke" in die Welt senden wollen, erklärt ZDF-Reporter Klauser. Noch am Freitag habe Putin angekündigt, die Flugabwehr Russlands verbessern zu wollen.

"Dass es jetzt kurz nach seinem Auftritt gestern hier direkt erneut zu einem großen Angriff gekommen ist, das passt natürlich überhaupt nicht in das Bild, das Russland eigentlich von hier aus St. Petersburg senden möchte", so Klauser.

Bei ukrainischen Drohnenangriffen wurden bereits kurz vor dem Start des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg Energie- und Militäranlagen getroffen. 03.06.2026 | 2:15 min

Brände und Schäden in Teilen Russlands

Auch in anderen Teilen Russlands griff die Ukraine an. Im Leningrader Gebiet um St. Petersburg (früher Leningrad) meldete Gouverneur Alexander Drosdenko ebenfalls Drohnenalarm. Die Flugabwehr habe 141 Drohnen abgeschossen. Demnach kam es zu Bränden. Auch im von der Kriegsmarine Russlands genutzten Ostseehafen von Kronstadt habe es Angriffe gegeben, hieß es.

Berichte über Drohnenschläge gab es zudem aus dem Gebiet Krasnodar im Süden sowie aus anderen Teilen Russlands. Auch der Hafen von Mariupol in dem von Moskau annektierten Gebiet Donezk in der Ukraine sei betroffen, hieß es. Nach Explosionen seien Öldepots in Brand geraten, berichteten Medien. In sozialen Netzwerken kursierten von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüfbare Videos, auf denen große Feuer und Rauchwolken zu sehen waren.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russlands Präsident Putin in einem offenen Brief Friedensgespräche angeboten. 05.06.2026 | 1:28 min

Putin räumt Schaden für Wirtschaft ein

Die ukrainischen Drohnenattacken gegen die russische Ölindustrie und militärische Ziele waren mehrfach Thema bei dem Wirtschaftsforum, das heute ausklingt. Die Ukraine wehrt sich mit diesen Gegenangriffen gegen den seit gut vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg.

Die Äußerungen des russischen Präsidenten beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg werden in der Ukraine aufmerksam verfolgt. ZDF-Korrespondent Dara Hassanzadeh berichtet. 05.06.2026 | 1:09 min

Kremlchef Wladimir Putin räumte beim Forum am Freitagabend ein, dass es durch die Angriffe einen "gewissen Schaden" für die Wirtschaft gebe. "Diese Attacken führen natürlich zu nichts Gutem", sagte er.

Wichtig sei die Stärkung der Flugabwehr; Risiken für die Wirtschaft Russlands gebe es aber nicht, meinte der Präsident. Das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem Treffen für Friedensverhandlungen lehnte er ab.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

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Quelle: dpa