Ziad Gornasa betreibt das erste Second-Hand-Trikot-Geschäft Berlins. Hier gibt es neben den Klassikern auch alte Modelle, echte Seltenheiten. Und Tipps, wie man Fakes erkennt.

Ziad Gornasa sammelt seit seiner Kindheit Fußballtrikots und betreibt heute Berlins einzigen Vintage-Trikotladen. Die Second-Hand-Stücke verbinden Nostalgie, Erinnerungen und seltene Funde. 22.06.2026 | 2:08 min

Auf 34 Quadratmetern hängt in Berlin-Wilmersdorf die Welt des Fußballs auf Kleiderbügeln. "Serie A", die italienische Liga, die spanische "La Liga" oder die englische "Premier League" füllen ganze Kleiderstangen.

Vintage-Trikots in Berlin-Wilmersdorf

Und auch Hertha BSC hat sich eine eigene Stange verdient. Ziad Gornasa betreibt den Trikot-Laden seit einem Jahr. Er erzählt:

Hertha ist schon am beliebtesten, danach kommen die deutschen Traditionsvereine und erst danach die Giganten wie Real Madrid, Barcelona oder Manchester United. „ Ziad Gornasa, Trikot-Verkäufer

Das Besondere: Alles hier ist Second Hand. "Die Leute kommen hier regelmäßig rein: Papa hat ausgemistet, mit einer Riesen-Ikea-Tüte. Die haben keinen Bock, das auf Ebay alles einzeln hochzuladen und zur Post zu bringen, hier werden sie es auf einen Schlag los."

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Ziad Gornasa sammelt seit der Kindheit Trikots

Und so findet man auch echte Liebhaber-Stücke, wie ein Nationaltrikot der ägyptischen Mannschaft aus den 90ern oder eins von der Nationalmannschaft Malaysias.

Einmal kam der Sohn des ehemaligen Trainers der libyschen Nationalmannschaft mit einem Trainingstrikot herein. Ein extrem seltenes Exemplar und ein echter Glücksfall für den 23-jährigen Ziad Gornasa, der selbst seit seiner Kindheit Trikots sammelt.

Seitdem ich mich daran erinnern kann, habe ich mir jedes Mal zum Geburtstag ein neues Trikot gewünscht. „ Ziad Gornasa

Die Stimmung zur Fußball-WM hat weiter Fahrt aufgenommen. Fanartikel wie Trikots oder Flaggen sind stark nachgefragt. 22.06.2026 | 1:37 min

Vom Sammler zum Second-Hand-Trikotladen

Aus der eigenen Sammelliebe wurde erst ein Social-Media-Account, dann ein Online-Shop und schließlich der eigene Laden "44Trikots".

Und die Nachfrage ist groß.

Ich sage immer, dass Trikots getragene Erinnerungen sind. „ Ziad Gornasa, "44Trikots"

"Du erinnerst dich zum Beispiel an die WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, und wenn du dieses Trikot siehst, dann siehst du nicht nur das Trikot, sondern auch die Momente, die man damit verbindet", sagt er und zieht ein Götze-Trikot von 2014 hervor.

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Zu Beginn der Fußball-WM 2026 hatte Ziad Gornasa für einen Tag einen Pop-Up-Store. Rund 1.000 seiner Trikots hat er dafür zum Potsdamer Platz gebracht. Und die Fans dieser Nostalgie aus Polyester kamen, stöberten und wurden fündig.

"Mein Vater ist United-Fan und hat mir das vererbt, deswegen hatte ich das schon als kleiner Junge", sagt Philipp Höppner und hält freudestrahlend ein altes Trikot von Manchester United in Erwachsenengröße in den Händen.

Der Beitrag WISO Deals wurde aus inhaltlichen Gründen verändert: Fußballtrikots stehen für Identität und Zusammenhalt – und das kostet: beim WM-Trikot stolze 100 €. Was macht das Trikot so teuer? 22.05.2026 | 17:08 min

Warum alte Fußballtrikots wieder gefragt sind

Auch Dominic Malze hat die Hände voll, Trainingsjacke und Trikot von Deutschland, aber ein altes Modell, Vintage:

Ich hatte auch ein aktuelles. Aber die alten geben einem ein bisschen mehr, die verzaubern einen. „ Dominic Malze, Trikot-Sammler

Preislich liegen die Vintage-Trikots bei 60 bis 80 Euro, je nach Seltenheit kann es auch mal günstiger oder auch teurer sein.

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Leider seien auch immer mehr Fakes in Umlauf, beklagt Ziad Gornasa und gibt ein paar Tipps für einen ersten Check. Ein Indiz: Wenn auf dem Etikett nicht die genaue Beschreibung steht, wie beispielsweise bei einem Real Madrid-Trikot "real home jersey", sondern nur "adidas jersey". Denn:

Faker benutzen oft ein Etikett für alle Trikots. „ Ziad Gornasa

Ein weiterer Tipp: Die Produktnummer hinter dem Waschzettel in eine Suchmaschine eingeben und schauen, ob wirklich das entsprechende Trikot erscheint. "Wenn der Produktcode falsch ist, ist das Trikot zu 100 Prozent Fake." Aber auch auf die Verarbeitung der Logos und der Nähte solle man achten.

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Fußballtrikots sind Freizeitkleidung

Trikots sind längst nicht mehr nur auf Fußballplätzen zu sehen, sondern zur Freizeitbekleidung avanciert. Das spürt Ziad Gornasa jeden Tag, aber jetzt zur WM ist die Nachfrage noch größer - und anders: "Nationalmannschaften werden allgemein viel mehr nachgefragt. Und vorher wurde ich noch nie nach dem Nationaltrikot Senegals gefragt, jetzt kamen bestimmt fünf oder sechs Kunden."

Und mit Blick auf diese WM sieht Ziad Gornasa durchaus Potential für zukünftige Kult-Trikots: "Südafrika hat dieses Jahr ein wunderschönes Trikot rausgebracht, wirklich 10 von 10." Und auch das Deutschland-Trikot, das letzte von adidas, könnte mal historischen Wert haben, meint er.

Lisa Jandi berichtet aus dem ZDF-Landesstudio Berlin.

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