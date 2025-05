Kermit der Frosch hält Rede bei Uni-Abschlussfeier

Kermit der Frosch bei der Abschlussfeier der University of Maryland

Kermit der Frosch hat den Studierenden der US-amerikanischen Universität von Maryland bei der diesjährigen Abschlussfeier wertvolle Ratschläge mitgegeben. Die legendäre Muppet-Puppe sagte am Donnerstagabend:

Anstatt über jemanden drüber zu springen, um das zu bekommen, was man will, sollte man lieber eine Hand ausstrecken und den Sprung Seite an Seite wagen, erklärte Kermit. Denn das Leben sei besser, wenn man gemeinsam springe.