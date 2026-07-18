Lisa baut Tiny House für ihre Familie:"Ich kann den Traum vom Eigenheim erfüllen"
von Rita Döbbe
Lisa baut für sich und ihre Tochter ein Tiny House: Doch auch das bedeutet viel Arbeit und Aufwand. Wie die 31-Jährige es schafft, sich ihren Traum vom Eigenheim zu ermöglichen.
Der Traum vom eigenen Haus: Für viele Menschen in Deutschland wird er immer schwerer zu erreichen. So auch für die alleinerziehende Sicherheitstechnikerin Lisa (31). Doch ein Tiny House ermöglicht Lisa die Verwirklichung ihres Traums.
Hanglage als Herausforderung auch für ein Tiny House
Vier Monate hat sie auf dem erworbenen Grundstück mit ihrer Tochter Luna (7) in einem Wohnwagen gewohnt, um Miete zu sparen. Für die handwerklich geschickte Sicherheitstechnikerin ist das Bauvorhaben nur durch die eigene Leistung und die Unterstützung von Freunden und Nachbarn möglich.
Die erste Herausforderung ist bereits die Hanglage und der Zustand des Grundstücks. 13 tote Bäume, dreieinhalb Tonnen Efeu und jede Menge Büsche haben Lisa und ihre Freunde abgetragen. Von einer Fachfirma wurden 23 Schraubfundamente in den Boden gesetzt. Diese Verankerungen reichen teilweise sechs Meter tief in die Erde.
Lisas Bauvorhaben ist in der ganzen Stadt bekannt
Lisa gilt inzwischen als die bekannteste Bauherrin in ihrer Heimatstadt Hemer in Nordrhein-Westfalen. Zeitungen berichten über das Holzhaus auf Stelzen, Nachbarn sind neugierig.
Kleines Haus, aber kein kleiner Aufwand
Ein Tiny House als Hauptwohnsitz, wie in Lisas Fall, muss auf einem vollständig erschlossenen Grundstück stehen. Das bedeutet: Anschluss an Strom, Wasser, Abwasser und Straßennetz.
Die örtlichen Baubehörden müssen es in Bezug auf die dortigen Bauvorschriften als Wohngebäude anerkennen. Eine Mindestwohnfläche muss gewährt sein und Mindestraumhöhen eingehalten werden. Lisas planerischer und bürokratischer Aufwand für ihr 80-Quadratmeter-Holzhaus war damit genauso groß wie für ein gewöhnliches Einfamilienhaus.
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Haus als Steckbausatz
Lisa hat für den Bausatz des Tiny Houses inklusive Dach und Fenster 96.000 Euro gezahlt. Sie hat nicht die schlüsselfertige Variante gewählt, sondern ein Musterhaus. Zur Vorbereitung des Hausbaus hat sie ein paar Tage bei der Firma des Tiny Houses hospitiert. Sie wollte fit sein für die Arbeiten mit dem Holz und das Zusammensetzen der Bauteile.
"Jeder Balken hat eine Nummer, der ist fertig zugeschnitten,", erklärt Sebastian Haun von der Herstellerfirma das Steckkasten-Prinzip. Die Eckverbindungen seien alle fix und mit Hilfe eines Plans wisse man genau, in welcher Lage welcher Balken hinkomme. "Die werden dann im Uhrzeigersinn zusammengesteckt, verschraubt und verdübelt und so baust du sukzessive dein Haus auf."
Nicht alles läuft nach Plan beim Hausbau
Das Haus ist ein komplettes Niedrig-Energie-Haus. Die Vollholzbalken und der Stopfhanf dazwischen regulieren Feuchtigkeit und Temperatur.
Doch es lief bei Lisas Tiny House nicht alles nach Plan. "Einmal mussten wir die Schlüsselbalken, die nach ganz unten kamen, zwischen anderen Palettenbereichen suchen", sagt Lisa. Dann seien Balken leider falsch beschriftet oder auch falsch gefräst gewesen. "Da ist mein technisches und handwerkliches Know-how superwichtig", erinnert sie sich. Für den Bau setzt Lisa neben ihrem eigenen Geschick auf die Unterstützung von Freunden und Nachbarn.
Lisas Tiny House ist fast fertig. Im Herbst soll alles bereit für den Einzug sein, dann werden Lisa und Luna einziehen - und Guido. Denn aus dem hilfsbereiten Nachbarn ist inzwischen ihr Lebenspartner geworden.
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