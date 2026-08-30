Schweiz: Schüsse bei Rave-Party - Mehrere Opfer

In Aarau in der Schweiz sind bei einer Veranstaltung in der Nacht Schüsse gefallen. Die Polizei spricht von einem Todesopfer und mehreren, zum Teil schwer verletzten Personen.

Einsatzfahrzeug sperren eine Straße in der Nähe der Pferderennbahn Schachen in Aarau ab. Quelle: dpa

Bei einer Veranstaltung im schweizerischen Aarau sind in der Nacht Schüsse gefallen. Es gebe ein Todesopfer und fünf, zum Teil schwer verletzte Personen, wie die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform X mitteilte.

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"Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar", hieß es von der Polizei weiter. Sie sei mit einem Grossaufgebot im Einsatz und habe die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Tatort war wohl Rave-Party

Auf einem Video, das die Schweizer Zeitung "Blick" veröffentlicht hat und das von der Nähe des Tatorts stammen soll, sind rund zehn Schüsse zu hören. Die Zeitung zitiert eine Polizeisprecherin, die als Tatort die Pferderennbahn in Schachen nannte. Auf X teilte die Polizei mit, das Gelände um die Pferderennbahn, das Schwimmbad und den Sportplatz seien "grossräumig gesperrt". Sie bat die Bevölkerung, dem Gebiet fernzubleiben.

Zum Zeitpunkt der Schüsse gegen etwa 3 Uhr morgens fand in dem Gebiet das "Aarauer Rave" statt. Dabei handelt es sich um eine Techno-Party von Samstagnachmittag bis in die Nacht zum Sonntag mit rund 3.500 Besuchern. Aarau im Schweizer Kanton Aargau liegt etwa 40 Kilometer westlich von Zürich.

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