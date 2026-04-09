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Panorama

Ungleichheit extrem: Wie viel Reichtum ist zu viel?

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vor 23 Minuten
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Streit über Reichtum und Gerechtigkeit:Sind Milliardäre ein Problem?

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Elon Musk verdient in vier Sekunden ein Jahresgehalt, gerecht? Jan Fleischhauer und Juso-Chef Philipp Türmer streiten bei "Keine Talkshow" über Milliardäre, Steuern und Verteilung.

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Philipp Türmer, Vorsitzender der Jusos, fordert mehr steuerliche Gerechtigkeit. Jan Fleischhauer hält dagegen: Wer unternehmerisches Risiko trägt, dürfe dafür vom Staat nicht bestraft werden.

09.04.2026 | 29:08 min

Für Philipp Türmer ist Elon Musk kein Einzelfall, sondern der Ausgangspunkt einer grundsätzlichen Frage: Wie gerecht kann eine solche Verteilung sein? Die Vorstellung, ein Einzelner könne so produktiv sein wie Millionen andere, hält er für absurd. Schon in diesen ersten Minuten der Sendung wird klar: Hier prallen zwei völlig unterschiedliche Verständnisse von Gerechtigkeit aufeinander.

Türmer argumentiert von unten - aus der Perspektive derer, die arbeiten. Jan Fleischhauer argumentiert von oben - aus Sicht eines Systems, das Erfolg ermöglicht.

"Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" ist eine Ergänzung etablierter Diskussionsformate. Ein schlichter Raum - fest installierte Kameras, kein Entkommen und zwei Diskutanten, die sich auf Augenhöhe begegnen. Das Thema ist vorgegeben. Was sie daraus machen, bestimmen sie selbst. Eine rund 30-minütige Sendung, kontrovers, emotional und doch immer darum bemüht, den anderen zu überzeugen.

Wie viel Ungleichheit ist normal?

Für Fleischhauer ist Reichtum kein Skandal. Er entstehe nicht durch Ausbeutung, sondern durch Vertrauen. Wer an der Börse investiere, setze bewusst auf Unternehmer - und mache sie reich. "Er [Elon Musk] hat niemandem etwas weggenommen", argumentiert der Journalist.

Wenn die Leute den Glauben in ihn verlieren würden, dann wäre er […] nicht mehr der reichste Mann der Welt.

Jan Fleischhauer, Journalist

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Im Zentrum steht also die Frage, wer überhaupt gemeint ist. Türmer spricht von einer kleinen Gruppe extrem Vermögender, die "sich auf Kosten der breiten Mehrheit" bereichere. Sein Vorschlag: hohe Vermögen stärker besteuern, um Arbeitnehmer zu entlasten und Chancen gerechter zu verteilen.

Fleischhauer sieht darin ein gefährliches Feindbild. Wer "denen da oben" Angst machen wolle, betreibe Polarisierung. Ungleichheit sei kein Problem, sondern Teil eines Systems, das am Ende allen zugutekomme. Beide sprechen also über "Leistung", meinen aber etwas völlig anderes. Während Fleischhauer auf das Versprechen des Aufstiegs verweist, hält Türmer dagegen: Dieses Versprechen funktioniere längst nicht mehr.

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Der Staat als Torte: Wer bekommt wie viel vom Ganzen?

Dann Themenwechsel: Beide stehen vor einer Torte, die den Bundeshaushalt symbolisieren soll. Fleischhauer nutzt das Bild für einen grundsätzlichen Vorwurf: "Der Kuchen wird bei euch nie größer." Linke Politik denke zu sehr in Umverteilung. Türmer widerspricht deutlich. Das sei "Bullshit-Framing".

Im Detail geht es um die Erbschaftssteuer. Fleischhauer warnt vor Belastungen für Unternehmen. Türmer erklärt: Bei der Erbschaftssteuer werden gar keine Unternehmen besteuert, sondern Personen. Und hier will die SPD erst ab einem Vermögen von 10 Millionen Euro eine Erbschaftssteuer einführen. Alles darunter sei steuerfrei, so Türmer.

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Die Milliarden sind da - aber kommen sie an?

Zwischen den Argumenten blitzt immer wieder etwas anderes auf: Misstrauen. Fleischhauer zweifelt grundsätzlich daran, dass der Staat zusätzliches Geld sinnvoll einsetzen würde. Seine Beispiele zielen auf verfehlte Programme, versickerte Mittel und politische Versprechen, die sich nicht erfüllt haben.

Ungefähr eine Billion aus verschiedenen Sondervermögen habe der Staat zusätzlich zur Verfügung - das Geld müsse doch reichen, aber "das Geld ist benutzt worden, um Haushaltslöcher […] zu stopfen."

Laut Bundesrechnungshof existieren aktuell 29 Sondervermögen mit einem Gesamtvolumen von 869 Milliarden Euro. Hierzu zählen beispielsweise das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Energiekrise von 200 Milliarden Euro und auch das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaneutralität.

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Vom Arbeiter zur AfD - warum?

Zum Schluss geht es um den Zustand der Sozialdemokratie: Warum wählen viele klassische SPD-Wähler inzwischen andere Parteien? Fleischhauer sieht einen Vertrauensverlust - das Versprechen von Aufstieg sei verschwunden. Türmer räumt ein, dass viele Arbeiter abgewandert seien, hält aber die Ursachen für komplexer als reine Programmatik.

Am Ende bleibt der grundlegende Gegensatz: Für Türmer ist große Ungleichheit ein politisches Problem. Für Fleischhauer Teil eines Systems, das funktioniert. Entscheidend bleibt die Frage: Ist großer Reichtum unmoralisch - oder eine akzeptable Folge von Freiheit?

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Quelle: dpa

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Über dieses Thema berichtete "Keine Talkshow" am 09.04.2026 um 10:00 Uhr.

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