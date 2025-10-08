Lidl-Gründer Dieter Schwarz wieder Deutschlands reichster Mann

Mit knapp drei Milliarden Euro mehr ist Lidl-Gründer Dieter Schwarz wieder der reichste Deutsche. Nach Angaben des "Manager Magazin" gibt es einen neuen Rekord an Milliardären.

Reichster Deutscher nun knapp drei Milliarden reicher

Neues Ranking: Lidl-Gründer Schwarz belegt mit einem Vermögen von 46,5 Milliarden Euro erneut den ersten Platz. Quelle: Imago

Der Gründer der Supermärkte Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz, ist wieder der reichste Deutsche. Der 86-Jährige belegte mit einem Vermögen von 46,5 Milliarden Euro den ersten Platz auf der am Mittwoch veröffentlichten Liste der 500 reichsten Deutschen des "Manager Magazins". Bereits im vergangenen Jahr hatte Schwarz die Liste mit einem geschätzten Vermögen von 43,7 Milliarden Euro angeführt.

Hinter dem Lidl-Gründer folgen auf der Liste die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt mit einem geschätzten Vermögen von 36,1 Milliarden Euro.

Schwarz hatte Klatten und Quandt im vergangenen Jahr - sowie schon einmal im Jahr 2022 - vom ersten Platz der 500 reichsten Deutschen verdrängt.

Ranking des Magazins zum 25. Mal

Die Familien Albrecht und Heister, die den Discounter Aldi Süd kontrollieren, rangieren mit einem geschätzten Vermögen von 27,7 Milliarden Euro auf dem dritten Platz.

Die Familie Merck des gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzerns, die in den vergangenen Jahren auf Platz drei lag, rutsche in diesem Jahr auf Platz vier der Liste ab.

Das Magazin veröffentlichte die Liste bereits zum 25. Mal. Seit 2001 hat sich nach den Angaben des Magazins das Gesamtvermögen der Top 100 von 263 Milliarden Euro auf 758 Milliarden Euro knapp verdreifacht. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich im selben Zeitraum lediglich verdoppelt.

Neuer Rekord an Milliardären in Deutschland

Den Angaben zufolge gibt es in Deutschland aktuell 256 Milliardärinnen und Milliardäre - im vergangenen Jahr waren es 249. Das ist ein neuer Rekord.

Erstmals besitzen mehr als die Hälfte der 500 reichsten Deutschen ein Vermögen von 1.000 Millionen Euro oder mehr. Für die Liste recherchiert das Magazin unter anderem in Archiven und Registern sowie bei Vermögensverwaltern, Anwälten und Bänkern.