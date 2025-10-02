Elon Musk knackt als erster die 500-Milliarden-Dollar-Marke

Elon Musk ist bekannt für seinen Reichtum. Jetzt hat er als erster Mensch die Vermögensmarke von 500 Milliarden Dollar geknackt. Grund dafür war unter anderem Tesla.

Elon Musk ist nicht nur der reichste Mensch der Welt, sondern hat als erster die 500 Milliarden-Dollar-Marke geknackt. (Archivbild) Quelle: dpa

Elon Musk hat nach Berechnungen des Magazins "Forbes" als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien des E-Autobauer Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX.

Wenig später bezifferte das Magazin Musks Vermögen wieder etwas niedriger bei 499,1 Milliarden Dollar.

Musk 150 Milliarden Euro vor Ellison

Nach Berechnungen von "Forbes" liegt Musk um rund 150 Milliarden Dollar vor dem Mitgründer des Software-Konzerns Oracle, Larry Ellison.

Elon Musk hat mit seinem Vermögen nicht nur viel Geld, sondern auch viel Einfluss. US-Technologie-Giganten beeinflussen immer größere Teile des öffentlichen Diskurses. Welche Gefahren davon ausgehen, erklärt Medienwissenschaftler Martin Andree bei ZDFheute live. 20.08.2025 | 12:19 min

Gerade im Fall von Musk muss das Vermögen noch stärker als bei anderen Reichen geschätzt werden, weil viele seiner Unternehmen nicht an der Börse notiert sind. So berechnete der Finanzdienst Bloomberg für Musk am Mittwoch ein Vermögen von 470 Milliarden Dollar.

Sie gehören zu den reichsten Männern der Welt. Seit Trump an der Macht ist, sitzen die Chefs der großen US-Tech-Konzerne wie Meta und X sozusagen direkt im Weißen Haus - eine gefährliche Allianz. 20.05.2025 | 9:02 min

Nur kurze Nähe des Tech-Milliardärs zu Trump

Die Marke von 400 Milliarden Dollar hatte Musk in beiden Reichenlisten erst im Dezember geknackt. Damals hatten Anleger darauf spekuliert, dass Tesla von Musks Nähe zum gerade gewählten US-Präsidenten Donald Trump profitieren würde.

In den ersten Monaten von Trumps Amtszeit war Musk tatsächlich oft im Weißen Haus zu sehen. Doch im Sommer zerstritten sich die beiden - und Trump drohte sogar kurz, Musks Unternehmen von Staatsgeldern abzuschneiden.

Musk und Trump - erst Verbündete, nun Rivalen? War ihr Streit nur die erste Runde in einem Machtkampf um Einfluss auf Wirtschaft, Social Media, Politik und sogar das All? 17.06.2025 | 43:53 min

Zudem schwächelten die Absatzzahlen von Tesla, unter anderem weil einige potenzielle Käufer von den rechten politischen Ansichten Musks und dessen Rolle bei Trumps Aushöhlung des Regierungsapparats abgeschreckt wurden.

Neues Wachstum durch Robotaxis und Roboter?

Der Kurs ging danach zunächst runter. Doch Musk gelang es inzwischen, die Börse davon zu überzeugen, dass Tesla neues Wachstum mit Robotaxis und Robotern finden könne.

Im vergangenen Quartal könnte Tesla zudem davon profitiert haben, dass die staatlichen Vergünstigungen beim Kauf von Elektroautos Ende September ausliefen. Das dürfte zumindest einige zusätzlich zum Kauf veranlasst haben.

Entwicklung von Teslas Aktienkurs seit Dezember 2024 ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der Aktienkurs von Tesla stieg am Montag um rund vier Prozent, wodurch sich Musks Vermögen um rund neun Milliarden Dollar erhöhte. Musk hält zwölf Prozent an Tesla, die aktuell 191 Milliarden Dollar wert seien, berichtet das "Forbes"-Magazin.

Hinzu komme eine 42-prozentige Beteiligung an dem Raumfahrtunternehmen SpaceX im Wert von 168 Milliarden Dollar. Weitere 60 Milliarden Dollar kämen aus Musks Anteil von 53 Prozent an xAI Holdings hinzu.

Beim achten Testflug der SpaceX-Rakete „Starship“ brach der Kontakt zur Erde kurz nach Start ab. Im Anschluss explodierten Teile der Rakete. 07.03.2025 | 0:19 min

Zu Musks Unternehmen gehören zudem unter anderem die Online-Plattform X und die Firma Neuralink, die an Gehirnimplantaten arbeitet.

Tesla zukünftig noch wichtiger für Musk

Tesla soll in Zukunft aber eine noch größere Rolle für Musks Vermögen spielen. Denn der von Musk geführte Autobauer bietet ihm die Aussicht auf ein beispielloses Aktienpaket, das rund eine Billion Dollar wert sein könnte.

Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Unternehmen in zehn Jahren an der Börse achtmal mehr wert ist als jetzt. Zu weiteren Bedingungen gehört, dass Musk das Jahrzehnt an der Firmenspitze bleibt sowie, dass Tesla eine Million Robotaxis im Einsatz hat und eine Million KI-Roboter ausliefert.

Tesla und Musk: Untrennbar verbunden. Deswegen erleidet Tesla in weiten Teilen Europas einen Imageverlust. In Norwegen kämpft das Unternehmen mit Preisnachlässen um seinen Marktanteil. 03.06.2025 | 2:06 min

Insgesamt könnte Musk nach dem Tesla-Vorschlag bis zu 423 Millionen Aktien bekommen - in mehreren Stufen, die meist an Schritte von 500 Milliarden Dollar beim Börsenwert gekoppelt sind. Die Aktionäre sollen auf der Hauptversammlung im November über den Plan entscheiden.