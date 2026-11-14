Zieht schneller als sein Schatten:Lucky Luke wird 80 Jahre alt - und heilig gesprochen

Vor 80 Jahren erschien Lucky Luke erstmals. Die Fangemeinde ist weiterhin groß. Der einsame Cowboy ist bis heute cool und zieht seinen Colt immer noch schneller als sein Schatten.

Seit 80 Jahren verzücken die Comics des Cowboys Lucky Luke Kinder und Westernfans. Bekannt ist er dafür, dass er schneller als sein Schatten schießt: Eine Hommage an die Kult-Figur. 13.11.2026 | 3:28 min

Lucky Luke, der Cowboy, der schneller seinen Colt zieht als sein Schatten, begleitet seit Generationen die Comicleser. Mit kühlem Kopf und einem unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn bezwingt er die Schurken im Wilden Westen, fängt entflohene Häftlinge ein und erlebt auch sonst jede Menge Abenteuer.

Morris und Goscinny - Ein "Comic-Dreamteam"

Seit 80 Jahren reitet Lucky Luke auf seinem treuen und schlagfertigen Pferd Jolly Jumper nach bestandenem Abenteuer nun schon in den Sonnenuntergang.

Erfunden hat Lucky Luke der Zeichner Maurice de Bevere, besser bekannt unter seinem Künstlernamen "Morris". Geboren 1923 in Belgien erschuf er Lucky Luke 1946. Am 16. Juli 2001 verstarb Morris völlig unerwartet in Brüssel an den Folgen eines Haushaltsunfalls. Bis heute gilt er als einer der überragenden Comicautoren des 20. Jahrhunderts.

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Für die Texte ist zunächst niemand anderes als René Goscinny verantwortlich, der gemeinsam mit Albert Uderzo "Asterix" veröffentlichte. Der Franzose lernt Morris 1949 in New York kennen. Bis zu seinem Tod 1977 schreibt er die Geschichten von Lucky Luke.

Die goldene Ära des "Lonesome Cowboys"

Die Zusammenarbeit der beiden Künstler wird allgemein als die goldene Ära von Lucky Luke bezeichnet. Sie lassen den Cowboy gegen so legendäre Westernfiguren wie "Billy the Kid", "Calamity Jane" oder "Jesse James" antreten.

Gemeinsam mit seinem Pferd Jolly Jumper und dem trotteligen Hund Rantanplan muss Lucky Luke regelmäßig die "Daltons" wieder einfangen. Vier Brüder, Joe, William, Jack und der ewig hungrige Averell, die entweder Lucky Luke jagen oder umgekehrt.

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Am Ende landen sie aber immer wieder im Gefängnis. Die Comicalben aus dieser Zeit sind bis heute bei den Fans und in der Popkultur tief verwurzelt.

Lucky Luke bekam sogar einen Preis von der WHO

1948, in der Geschichte "Rodeo", rollte sich Lucky Luke zum ersten Mal eine Zigarette und rauchte. 1983 im Band "Fingers" hatte er dann zum ersten Mal den Strohhalm statt der Kippe zwischen den Lippen.

Ein Vorreiter in Sachen Gesundheit. 1988 gibt es dafür von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf eine Medaille für Morris.

Achdé und Jul übernehmen Lucky Luke

Im Alter von neun Jahren kauft Hervé Darmenton, heute bekannt als Achdé, sein erstes Lucky Luke-Heft und weiß sofort: Ich möchte Comiczeichner werden, ich möchte Lucky Luke zeichnen.

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Seit 2001 lebt er diesen Traum. Die Texte schreibt seit 2016 sein Kollege Julien Lucien Berjeaut alias Jul.

Lucky Luke: "80 Jahre alt und noch alle Zähne"

"80 Jahre alt und alle Zähne", sagt Achdé. So sagt man das in Frankreich, wenn jemand noch erstaunlich fit ist.

Seit über 23 Jahren reite ich jetzt schon an seiner Seite und es ist mir eine Ehre, auf ihn aufzupassen, ihn zu zeichnen und lebendig zu halten. „ Achdé, Comiczeichner

Lucky Luke hat weltweit Erfolg

Mit über 300 Millionen weltweit verkauften Exemplaren ist Lucky Luke eine der erfolgreichsten Comic-Serien. Alleine in Deutschland haben über 30 Millionen Ausgaben ein Leser-Publikum gefunden.

Verleger Wolf Stegmaier erklärt sich den Erfolg damit, dass Lucky Luke "eine einzigartige Comic-Ikone ist".

Zeichnerische Brillanz trifft auf humorvolle, parodistische, aber auch historisch fundierte Geschichten. Man kann mit Lucky Luke lachen und lernen. „ Wolf Stegmaier, Verleger

Außerdem sei Lucky Luke ein sehr europäischer, augenzwinkernder Blick auf die USA.

Lucky Luke begründet eine eigene Religion

Pünktlich zum Jubiläum gibt es mit Band 103 ein neues Abenteuer: "Heiliger Luke". Der Reverend eines kleinen Städtchens erkennt, dass man aus dem Cowboy einen Heiligen machen kann, und gründet eine eigene Religion: den "Lukismus".

In seinem Comic erzählt Charles Berberian von der Suche nach der eigenen Identität und plädiert für einen Dialog zwischen den Kulturen. 13.06.2025 | 1:43 min

Der Kult macht schnell die Runde. Doch eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Lucky Luke will nichts lieber, als den Fanatikern zu entkommen.