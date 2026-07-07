Lebenserwartung in Deutschland steigt auf Höchstwerte

Die Lebenserwartung in Deutschland ist 2025 nach dem Corona-Knick deutlich gestiegen. Und verschärft nun auch die Debatte um die Zukunft der Rente.

Frauen werden im Durchschnitt 83,6 Jahre alt, Männer 79,1. In Baden-Württemberg werden die Menschen laut Statistik am ältesten. 07.07.2026 | 0:22 min

Die Lebenserwartung in Deutschland ist 2025 auf Höchstwerte gestiegen. Bei Frauen betrug sie bei Geburt 83,6 Jahre und bei Männern 79,1 Jahre, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von knapp zwei Monaten bei Frauen und von etwa drei Monaten bei Männern.

Nach den Rückgängen während der Corona-Pandemie haben sich die Werte damit deutlich erholt. Im Vergleich zu 2022 gewannen Frauen statistisch gesehen etwa neun Monate an absehbarer Lebensdauer hinzu, Männer mehr als ein Jahr.

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Merz will Rentengesetze bis Ende 2026 beschließen

Eine steigende Lebenserwartung bei stagnierender oder sogar sinkender Bevölkerungszahl dürfte auch künftig die Finanzierung der Renten unter Druck setzen. Die von der Bundesregierung berufene Kommission hat jüngst ihre Reformpläne für die Rente vorgelegt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hofft, dass die Rentengesetze bis Ende 2026 beschlossen sein werden.

Auch für ältere Menschen nahm die Lebenserwartung zu. Sie betrug für 65-jährige Frauen 2025 demnach 21,2 Jahre, für gleichaltrige Männer ergaben sich statistisch 18,2 weitere Jahre. Für Männer in dieser Altersgruppe ist dies ebenfalls ein Höchstwert. Die durchschnittliche Spanne für 65-jährige Frauen lag jedoch vor Beginn der Virus-Pandemie 2019 mit 21,3 Jahren etwas höher.

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Teils große Differenzen zwischen den Geschlechtern

Auf Ebene der Bundesländer war die Lebenserwartung in Baden-Württemberg im Dreijahreszeitraum 2023/2025 am höchsten - mit 84,4 Jahren bei Frauen und 80,3 Jahren bei Männern. Die niedrigsten Werte verzeichneten Frauen im Saarland mit 82,0 Jahren und Männer in Sachsen-Anhalt mit 76,4 Jahren.

Die Differenz zwischen den Geschlechtern war mit mehr als sechs Jahren in Mecklenburg-Vorpommern am größten und mit knapp über vier Jahren in Baden-Württemberg und im Saarland am geringsten.

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Quelle: Reuters