Schüsse in Menden: Polizei sucht weiter nach Täter

In Menden im Sauerland fahndet die Polizei weiter nach dem Täter, der am Freitag zwei Männer niedergeschossen hat. Die Beamten warnen, er könnte bewaffnet sein.

Nach Schüssen im nordrhein-westfälischen Menden ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Laut Polizei könnte der 40-jährige Tatverdächtige weiterhin bewaffnet sein. 23.08.2025 | 0:20 min

Auch zwei Tage nach tödlichen Schüssen auf einen Mann in Menden im Sauerland geht die intensive Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter weiter. Es gebe noch keine Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. "Wir suchen weiter."

Die Ermittler in Nordrhein-Westfalen hätten keine neuen Erkenntnisse. Die Beamten mahnten zur Vorsicht: Der mit Foto und vollem Namen in öffentlicher Fahndung Gesuchte könne bewaffnet sein.

Der Verdächtige soll nach einem Streit in einem Wohngebiet am Freitag zwei Männer niedergeschossen zu haben. Es handele sich um einen in Menden wohnhaften 40-Jährigen mit serbisch-montenegrinischer Staatsangehörigkeit, sagte Staatsanwältin Annika Berg.

Menden: Verletzter außer Lebensgefahr

Ein 45-jähriger Deutscher starb trotz Wiederbelebungsversuchen am Tatort. Ein zweiter Getroffener, ein 49 Jahre alter Türke, war per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Er schwebte am Samstag nicht mehr in Lebensgefahr.

In Menden im Sauerland sind zwei Menschen auf offener Straße angeschossen worden. Ralph Goldmann berichtet aus NRW. 22.08.2025 | 1:27 min

Der Täter floh mit einem Auto, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Auf die Frage, ob der Gesuchte womöglich in Richtung Serbien geflohen sei, sagte der Polizeisprecher: "Alles ist möglich."