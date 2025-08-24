RTL bringt Stefan Raab und Elton mit einer neuen Quizshow ins TV. Das Duo tritt in "Die Unzerquizbaren" gegen Kandidaten an. Laura Wontorra soll die Show moderieren.

Stefan Raab kehrt mit einer neuen Quizshow zurück. Quelle: dpa

Stefan Raab und Elton werden für eine neue RTL-Samstagabend-Show gemeinsam vor der Kamera stehen. Diese werde "Die Unzerquizbaren" heißen und soll zur Primetime ausgestrahlt werden, wie der Sender und Raab Entertainment mitteilten.

Dabei trete "das unbezwingbare Entertainment-Team Stefan Raab und Elton" erstmals gemeinsam "zum ultimativen Quiz-Battle" gegen Kandidaten an, wie es weiter hieß. Im Finale gehe es um bis zu 100.000 Euro. Das neue Format soll im Winter im linearen TV (und vorab auf RTL+) Premiere feiern.

Stefan Raab hat auch beim Eurovision Song Contest mitgemischt. Details verrät Raab in einer Pressekonferenz. 31.10.2024 | 0:38 min

Raab zu neuer RTL-Show: Wird "die ultimativste Quizshow"

"Das wird, glaub ich, die ultimativste Quizshow, die man sich vorstellen kann", sagte Raab im RTL-Interview. "Es gibt kaum jemanden, der so viel Quizerfahrung hat wie Elton. Und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quizerfahrung sind wir, glaub’ ich, zu Recht 'Die Unzerquizbaren'."

"Stefan Raab hat in sämtlichen Shows schon unzählige Quizfragen beantwortet und Elton hat in seiner Karriere als Moderator schon unzählige Quizfragen gestellt", schreibt RTL zur neuen Show, die von Laura Wontorra moderiert werden soll. Dabei heraus komme ein "praktisch unbesiegbares Quiz-Duo, das es zu schlagen gilt." Herausgefordert werden sollen die beiden dabei von fünf Kandidaten.

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" war gefloppt

Wie RTL damals öffentlich machte, hat Raab einen Fünf-Jahres-Exklusivvertrag mit dem Kölner Sender unterschrieben. Seine Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", die er selbst als "die erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show der Welt" ankündigte, war dann mit großen Ambitionen gestartet.

Das Format erfüllte jedoch nicht die Erwartungen - RTL beendete die Show in ihrer damaligen Form nach nicht einmal einem Jahr.

