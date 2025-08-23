mit Video
Auf Friedhofsparkplatz:Auto erfasst Zwillinge in Krefeld - beide tot
|
Auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Ein Zwillingspaar kam dabei ums Leben.
Zwei Menschen sind auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen gehe von einem Unfall aus, sagte ein Sprecher.
Aus bislang ungeklärter Ursache habe ein 77-Jähriger das 72-jährige Zwillingspaar mit seinem Wagen angefahren. Der Mann und die Frau seien unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Die beiden wollten ein Grab auf dem Friedhof im Stadtteil Gellep-Stratum besuchen, wie der Sprecher weiter sagte.
Notfallseelsorger kümmerten sich um Augenzeugen und Angehörige. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.
Quelle: dpa
Thema
Aktuelle Nachrichten aus NRW
- mit Video
Erster Jahrestag:Solingen gedenkt der Opfer des Messeranschlags
- mit Video
Gemischte Bilanz:Wie Düsseldorfer zum Rhein-Badeverbot stehenvon Alida Kehlenbach
- mit Video
Nordrhein-Westfalen:Dehydrierung: Kinder müssen Zeltlager abbrechen