Menden: Polizei warnt vor Todesschütze - Fahndung läuft

Nach tödlichen Schüssen in Menden im Sauerland läuft die Fahndung nach dem Täter. Die Polizei warnt, der Mann könnte bewaffnet sein.

In Menden im Sauerland wurden zwei Menschen auf offener Straße angeschossen, der Täter ist auf der Flucht. Ralph Goldmann über die aktuelle Situation. 22.08.2025 | 1:27 min

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen fahndet öffentlich nach einem Mann, der in Menden im Sauerland einen 45-Jährigen erschossen haben soll. In der Nacht veröffentlichten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Arnsberg ein Foto des 40-jährigen Verdächtigen und baten um Hinweise zu dessen Aufenthaltsort.

Zugleich warnte die Polizei, der mutmaßliche Täter könne bewaffnet sein. Eine Kontaktaufnahme solle vermieden werden. Motive und Hintergründe der Bluttat sind bisher unklar.

Täter wohl mit Auto geflohen

Nach einem Streit in einem Wohngebiet hatte ein Mann am Freitag zwei andere Männer niedergeschossen. Der eine - ein 45-jähriger Deutscher - starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Der andere Getroffene, ein 49 Jahre alter Türke, wurde mit Schussverletzungen in Brust und Oberarm mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Zu seinem Zustand ist nichts bekannt.

Der Täter floh mit einem Auto, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen habe er bislang nicht festgenommen werden können, hieß es in der Mitteilung in der Nacht zu Samstag.

40-jährige Frau am Tatort festgenommen

Die Polizei nahm am Tatort noch am Freitag eine 40 Jahre alte Frau fest, die möglicherweise in das Verbrechen verwickelt war. Dies sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen.

An dem Haus am Tatort befindet sich eine Baustelle. Dort hatte sich nach dpa-Informationen auch der spätere Täter aufgehalten. Aus noch unbekannten Gründen hatte es demnach dort Streit mit den beiden späteren Opfern gegeben.