Solingen: Gedenkfeiern am Jahrestag des Messeranschlags

Am 23. August jährt sich der tödliche Messerangriff in Solingen zum ersten Mal. Die Stadt und die evangelische Kirche richten Gedenkveranstaltungen aus.

Zum Jahrestag des terroristischen Anschlags in Solingen hat der nordrhein-westfälische Landtag der Opfer gedacht. Der Schmerz über den Anschlag sitze noch immer tief, erklärte Landtagspräsident André Kuper am Samstag in Düsseldorf. Doch die Solidarität und der Zusammenhalt der Gesellschaft seien stärker als Terror und Gewalt.

Wir lassen uns nicht spalten und gegeneinander aufbringen. „ André Kuper, Landtagspräsident Nordrhein-Westfalen

Diese Kraft des Zusammenhalts und der Solidarität bestärke die Demokratie - "gerade an diesem Wochenende in besonderer Weise".

So gedenkt Solingen der Opfer

Gedenkfeier ab 13 Uhr auf dem Fronhof mit musikalischer Begleitung der Bergischen Symphoniker

Jahrestag des Solingen-Anschlags: Hendrik Wüst wird eine Rede halten

Bei der Gedenkfeier am Anschlagsort in der Solinger Innenstadt sprechen der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD).

Bei dem islamistisch motivierten Messeranschlag am 23. August 2024 hatte ein als Asylbewerber nach Deutschland gekommener Syrer Besucher des Solinger Stadtfestes zum 650-jährigen Bestehen angegriffen. Drei Menschen wurden durch Stiche getötet und acht verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter Issa Al Hasan läuft derzeit der Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Der Anschlag hatte eine intensive Debatte über die Asyl- und Flüchtlingspolitik ausgelöst.