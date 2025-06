Solingen: 40 Zeugen zum Terroranschlag auf dem Stadtfest

Die Tat wühlt auf. Heute wie damals. Der Angeklagte hat sie gestanden und bedauert, bestreitet aber nach wie vor die ihm zur Last gelegte Mitgliedschaft beim Islamischen Staat (IS).

Laut Anklageschrift ist er Anhänger der radikal-islamistischen Ideologie der ausländischen terroristischen Vereinigung IS. Aus dieser Einstellung heraus soll er sich entschlossen haben, am 23. August 2024 auf dem Stadtfest in Solingen einen Anschlag auf vermeintlich "Ungläubige" zu begehen, die er als Repräsentanten der von ihm abgelehnten westlichen Gesellschaftsform angesehen haben soll und an denen er Vergeltung für militärische Aktionen westlicher Staaten habe üben wollen.