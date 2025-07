Ein langer Prozess mit unerwarteten Wendungen geht zu Ende. Im Mittelpunkt die Frage: Warum hat Daniel S. ein Haus in Solingen angezündet? Vier Menschen starben in den Flammen.

Die Anklage lautet vierfacher Mord und Mordversuch an 20 Menschen. Die Staatsanwaltschaft hat für den mutmaßlichen Täter Daniel S. lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung beantragt. Der 40-jährige Solinger war den Behörden bis 2024 nur als Kleinkrimineller bekannt.

Doch dann kam der 25. März 2024. Laut Anklage verschüttete Daniel S. am 25. März 2024 gegen 2:30 Uhr im Flur eines alten Hauses in Solingen Benzin aus einem mitgebrachten Kanister und zündete es an. Die Flammen breiteten sich in der uralten Holzkonstruktion sehr schnell aus.

Vierköpfige Familie aus Bulgarien stirbt durch Brand

Für die vierköpfige Familie Z. aus Bulgarien wurde das Treppenhaus zur Falle. Sie wohnte im Dachgeschoss, der einzige Fluchtweg - das Treppenhaus - brannte lichterloh. Ein 29 Jahre alter Vater, seine ein Jahr jüngere Ehefrau und deren beide Mädchen, drei Jahre und fünf Monate alt, hatten keine Chance.

Ausgerechnet in Solingen. Eine Stadt, die unter anderem auch bekannt wurde, weil dort 1993 ein rechtsextremer Brandanschlag verübt wurde. Fünf Frauen und Mädchen der Familie Genç waren damals ebenfalls durch einen Brandanschlag getötet worden, weitere Familienmitglieder wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Damals - in den Jahren nach der Wiedervereinigung - war Solingen der traurige Höhepunkt einer Welle rechtsextremer Gewalt vor allem gegen Asylbewerber. Der Anschlag löste gewalttätige Demonstrationen in Solingen aus.

Daniel S.: "Stress mit der Vermieterin" als Motiv für Brandstiftung

Daniel S. wohnte früher selbst im Hinterhaus des Gebäudes, das er laut eigener Aussage im März 2024 anzündete. Am zweiten Verhandlungstag gab er zu, das Feuer gelegt zu haben. Zudem war er nach dem Brand auf Aufnahmen von Überwachungskameras zu sehen. Als Motiv gab er "Stress mit der Vermieterin" an.

Die Polizei konnte ihn kurz nach dem Brandanschlag festnehmen, weil er bei einem Streit im Drogenmilieu einen Mann mit einer Machete angegriffen hatte. Nicht zuletzt deswegen stufte ein psychiatrischer Gutachter Daniel. S. als hochgefährlich ein.

Doch die Anwältin der Nebenklage, Seda Başay-Yıldız, bezweifelte das Motiv. Sie vertritt in der Nebenklage eine dreiköpfige Familie, die sich durch einen Sprung aus dem Fenster rettete. Die Juristin, die schon im NSU-Prozess Nebenkläger vertreten hatte, vermutete eine rassistische Gesinnung beim Täter.

Anwältin Başay-Yıldız liefert Hinweise auf rechtsradikale Gesinnung

So stellte Başay-Yıldız den Antrag auf Auswertung von Datenträgern, die offenbar bei Daniel S. und seinem Umfeld gefunden und von der Polizei nicht vollständig analysiert wurden. Die Auswertung dann eine Überraschung: 166 Dateien, so die Polizei, seien hinsichtlich einer möglichen politischen Gesinnung des Nutzers der Festplatte relevant. Darunter rechtsradikale Bilder und Memes.

Auf Nachfragen des Gerichts sagten die Ermittler, diese und andere Hinweise auf eine rechtsradikale Gesinnung seien bei einer ersten Prüfung als nicht strafrechtlich relevant eingeordnet worden und wurden deswegen nicht in die Ermittlungsakten aufgenommen. Zudem sei nicht klar gewesen, wem diese möglichen Beweise zuzuordnen seien. Es hätten auch andere Personen Zugriff auf Räumlichkeiten und Festplatte gehabt.

Staatsanwaltschaft sieht keine Anhaltspunkte für rechtsextreme Motive

Gegenüber dem "Spiegel" sagte Başay-Yıldız, dass die Öffentlichkeit von der Polizei bewusst getäuscht und ein Teil der Ermittlungen bewusst unterschlagen worden seien. Sie erstattete Anzeige gegen die Wuppertaler Polizei. Die Aufnahme von Ermittlungen gegen die Beamten wurde jedoch von der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Der Staatsanwalt sagte in seinem Schlussplädoyer, es gebe keine objektiven Anhaltspunkte für einen rechtsextremen Hintergrund der Tat. Es hätten keine Kontakte des Angeklagten zu rechtsradikalen Gruppen festgestellt werden können.

Wie das mögliche rechtsextreme Motiv bewertet wird, muss nun der Richter entscheiden. Auf jeden Fall dürfte Daniel S. zu einer hohen Haftstrafe verurteilt werden, schließlich hat er die Brandstiftung gestanden.

