Fall Luise: Familie verlangt in Zivilprozess Schmerzensgeld

Gemäß § 19 StGB tritt nach deutschem Strafrecht die Strafmündigkeit mit dem Alter von 14 Jahren ein. Bei Kindern unter 14 Jahren wird generell angenommen, dass diesen die Fähigkeit fehlt, das Unrecht ihrer Taten einzusehen und entsprechend dieser Unrechtseinsicht zu handeln (Steuerungsfähigkeit). Sie gelten folglich als schuldunfähig. Diese Annahme gilt generell, sodass eine individuelle Einzelfallprüfung nicht stattfindet und Ausnahmen hiervon unzulässig sind. Jüngere Täterinnen und Täter können dementsprechend nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.



Möglich ist allerdings die Anordnung jugendhilferechtlicher Maßnahmen durch die Familiengerichte. Eine der möglichen Maßnahmen besteht zum Beispiel in der freiheitsentziehenden Unterbringung strafunmündiger Täterinnen und Täter in speziellen Einrichtungen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Maßnahmen mit Strafcharakter. Vielmehr sollen derartige Maßnahmen dem präventiven Schutz der Kinder und ihrer Erziehung dienen.



Die Strafmündigkeitsgrenzen im EU-Ausland variieren. In einigen Ländern tritt die Strafmündigkeit wie in Deutschland mit 14 Jahren ein. In vielen Ländern (Dänemark, Finnland, Norwegen, Island, Schweden, Tschechische Republik) liegt die Grenze etwas höher, bei 15 Jahren. In den Niederlanden, Ungarn und in Irland gelten Kinder hingegen schon ab zwölf Jahren als strafmündig, wobei in Irland bei Kindern ab zehn Jahren, die wegen Mordes, Totschlags, Vergewaltigung oder schweren sexuellen Missbrauchs verfolgt werden, von der Grenze abgewichen wird. In Portugal beginnt die Strafmündigkeit ab dem 16. Lebensjahr. In einzelnen Ländern gelten Minderjährige sogar erst ab 17 beziehungsweise 18 Jahren als strafmündig, wobei Ausnahmen möglich sind, wenn unter Abwägung der Persönlichkeit und Reife des Täters eine Sanktionierung verhältnismäßig erscheint.