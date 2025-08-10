Anschlag in Solingen: Gedenkkonzert für Opfer von Messerangriff

In Solingen wird heute der Opfer des Anschlags vor rund einem Jahr gedacht. Rahmen ist ein dreitägiges Volksfest, das unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet.

Knapp ein Jahr nach dem Anschlag von Solingen wird heute bei einem Gedenkkonzert im Rahmen des dreitägigen Volksfestes an die Opfer erinnert.

Der Initiativkreis Solingen will mit der "Sommerparty 2025" die Tradition eines dreitägigen Volksfestes fortführen. Auch der Fronhof, der Tatort der Messerattacke vor knapp einem Jahr, ist Teil des Volksfestes.

Nach dem Messerangriff in Solingen im August 2024 versuchen Betroffene, wieder zurück ins Leben zu finden. Doch das Attentat hat auch die Stadt und das ganze Land verändert. 27.05.2025 | 2:51 min

Drei Tote und zahlreiche Verletzte nach Messerangriff

Bei dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Solingen am 23. August 2024 waren drei Menschen getötet und zahlreiche weitere Menschen vor einer Bühne des Stadtfestes während eines Konzerts verletzt worden.

Derzeit läuft der Prozess gegen den angeklagten Syrer Issa al H., der den Messerangriff gestanden hat. Zum Vorwurf der Mitgliedschaft des Islamischen Staates (IS) äußerte er sich bisher nicht.

Beim Stadtfest in Solingen werden im Sommer drei Menschen getötet. Der mutmaßliche Täter Issa al H. bekennt sich zur Terrormiliz IS. Kam er schon radikalisiert nach Deutschland? 26.02.2025 | 1:29 min

Veranstalter: Lassen uns Freiheit zu feiern nicht nehmen

Die Kotten Klub Bigband soll am Mittag auf dem Neumarkt auftreten. Während des Konzertes der Jazz-Combo sei eine kleine Ansprache geplant, sagte Mitorganisator Philipp Müller im Vorfeld. Unter den Musikern seien etliche, die bereits beim Stadtfest 2024 auftreten wollten.

Wir stellen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ins Schaufenster und feiern, und das werden wir drei Tage lang tun. „ Philipp Müller, Organisator

Im Grunde habe man sich schon kurz nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag gesagt, die Freiheit, in der Innenstadt zu feiern, lasse man sich durch ein Attentat nicht nehmen.

Nach der Messerattacke am späten Freitagabend des 23. August wurden alle weiteren Veranstaltungen des Festivals der Vielfalt abgesagt. Die Sicherheitsmaßnahmen seien in diesem Jahr deutlich erhöht worden gegenüber den Vorjahren. Dazu gehörten mobile Sperren gegen Fahrzeuge.