Menden: Toter und Verletzter nach Schüssen im Sauerland

In Menden im Sauerland sind am Mittag Schüsse gefallen, ein Mensch kam ums Leben, ein weiterer wurde verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Menden, Nordrhein-Westfalen: Polizei und Rettungskräfte am Tatort Quelle: dpa

Durch Schüsse ist im sauerländischen Menden ein Mensch getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei Hagen mitteilten, wurde eine Frau vorläufig festgenommen. In welchem Zusammenhang sie mit der Tat steht, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Noch sei unklar, ob es einen oder mehrere Täter gebe. Zurzeit laufe eine Fahndung. Es würden zudem Augenzeugen vernommen.

Eine der beiden durch Schüsse getroffenen Personen sei trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Tatort gestorben. Die zweite Person wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Menden: Hintergründe der Tat noch unklar

Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte in Nordrhein-Westfalen waren in starker Präsenz vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst wenig bekannt.

Gegen 14 Uhr alarmierten Anwohner der Alten Provinzialstraße in Menden die Polizei und berichteten von Schussgeräuschen. Die Polizei in Hagen richtete eine Mordkommission ein.