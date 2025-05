Menden: Jugendlicher ermordet? Ermittlungen laufen

Blumen und Kerzen liegen am Tatort in Menden im Sauerland, wo gestern ein 17-jähriger einen 14-jährigen Jungen erstochen haben soll.

Tatverdächtiger Deutscher festgenommen

"Der 17-Jährige wurde an seinem Versteck widerstandslos festgenommen", teilten die Behörden gegen 21:00 Uhr am Samstag mit. Wo der Jugendliche sich versteckt hatte, dazu gab es zunächst keine Information. Wie die Ermittler mitteilten, trat er bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung - worum es dabei ging, gaben sie nicht an.