Hauseinsturz in Görlitz: Zwei Verdächtige festgenommen

Etwa drei Wochen nach dem Einsturz eines Hauses in Görlitz mit drei Toten hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Es bestehe der Verdacht, dass sie eine Explosion auslösten.

Das Mehrfamilienhaus in der Görlitzer Innenstadt war am 18. Mai eingestürzt. Drei Menschen starben. Quelle: dpa

Nach dem tödlichen Einsturz eines Hauses im sächsischen Görlitz sind zwei Verdächtige festgenommen worden. "Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion mit Todesfolge in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung", sagte Kai Siebenäuger, Pressesprecher der Görlitzer Polizei, in der MDR-Sendung "Kripo live".

Bei den Verdächtigen handele es sich um einen 27 Jahre alten Polen und einen 33-jährigen Afghanen. Die Männer seien bereits "in anderer Sache" in Untersuchungshaft, so Siebenäuger. Als Ursache für den Hauseinsturz war eine Gasexplosion vermutet worden.

Das Mehrfamilienhaus stürzte am 18. Mai ein. Die Einsatzkräfte suchten tagelang nach den drei Vermissten. 19.05.2026 | 2:10 min

Tatverdächtige waren offenbar Metalldiebe

Dem Sprecher zufolge sollen beide Männer am Tatnachmittag in der Straße, in der das Haus stand, Diebesgut gesucht haben. "Insbesondere Fahrräder, Schrott beziehungsweise auch Kupferleitungen, Buntmetall."

Sie sollen in das später eingestürzte Haus gelangt sein - hierzu werde aktuell ermittelt, erläuterte Siebenäuger. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die beiden Tatverdächtigen am Ereignisort am 18. Mai gesehen haben.

Drei Menschen starben durch Hauseinsturz

Bei dem Unglück am 18. Mai waren zwei Touristinnen aus Rumänien im Alter von 25 und 26 Jahren ums Leben gekommen. Zudem starb ein 48-jähriger Mann, der aus Bulgarien stammte und auch die deutsche Staatsbürgerschaft besaß.

Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Polizei und Rettungshundestaffeln suchten tagelang nach den drei Vermissten. Zum Teil arbeiteten sie sich mit Schaufeln und bloßen Händen durch den Trümmerberg.

Quelle: dpa