Buchmesse in Frankfurt - was die Besucher erwartet

Weltgrößte Bücherschau beginnt:Frankfurter Buchmesse: Was Besucher erwartet
Mehr als tausend Autoren, Aussteller aus 92 Ländern und Fachbesucher aus 140 Ländern: Die Frankfurter Buchmesse öffnet ihre Tore. Wissenswertes rund um die weltgrößte Bücherschau.
Mehr als tausend Autoren, Aussteller aus 92 Ländern und Fachbesucher aus 140 Ländern werden zur Frankfurter Buchmesse erwartet. Die weltgrößte Bücherschau beginnt am 15. Oktober, Ehrengast sind in diesem Jahr die Philippinen. Was erwartet die Besucher?
Was gibt es Neues fürs Publikum?
Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Zwar schlägt das Herz der Buchmesse noch immer im Agentenzentrum, wo unter Ausschluss der Öffentlichkeit Rechte für Stoffe gehandelt werden. Es gibt auch weiterhin Hunderte Veranstaltungen für Fachbesucher, wo etwa über KI im Verlagswesen diskutiert wird.
Aber die Messe hat die Fans und Leser mehr im Blick. Neu in diesem Jahr:
- Das Publikum darf schon früher auf die Messe. Jahrzehntelang war das nur am Wochenende erlaubt, dann kam der Freitagnachmittag dazu, nun ist der komplette Freitag öffentlich.
- Der Buchverkauf ist schon ab Tag eins erlaubt.
- Die Festhalle wird zum "Meet the Author"-Areal: Auf 5.600 Quadratmetern signieren 84 Autoren 91 Stunden lang Bücher oder lassen sich mit den Fans fotografieren. Die Buchmesse erwartet hier rund 20.000 Menschen.
Was hat die Buchmesse darüber hinaus zu bieten?
"Die Frankfurter Buchmesse ist der Ort, an dem sich die Welt begegnet: ein globaler Resonanzraum", sagt Buchmessen-Direktor Juergen Boos.
Das findet vor allem im Debatten-Programm "Frankfurt Calling" statt - in diesem Jahr auf einer neuen Bühne namens "Center Stage" in einer der Messehallen. Dort diskutiert zum Beispiel die philippinische Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa mit Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über Sicherheitspolitik.
Der Ehrengast Philippinen bringt eine "vielstimmige Literatur" nach Deutschland: Auf den 7.641 Inseln des Archipels werden 134 verschiedene Sprachen gesprochen. 60 neue Bücher erscheinen nun erstmals auf Deutsch. Die meisten wurden allerdings nicht in den indigenen Sprachen, sondern auf Englisch geschrieben, der zweiten Nationalsprache neben Tagalog/Filipino. Das Motto des Ehrengast-Auftritts lautet "Fantasie beseelt die Luft".
Der Ehrengast bringt zwei landestypische Besonderheiten mit: "Fliptop"-Battles, das sind Wettkämpfe im Sprechgesang, und den als Transportmittel beliebten "Jeepney". Der hat in der Frankfurter Innenstadt - passend zum Anlass - Bücher an Bord.
Welche Rolle spielen Hörbücher und andere Medien?
Die Zeiten, in denen es auf der Buchmesse nur um Bücher ging, sind vorbei. "Die kreativen Nachbarmärkte werden für uns immer wichtiger", sagte Buchmessen-Sprecher Casimir. Hören wird immer wichtiger. Unter anderem gibt es ein gläsernes Podcast-Studio oder eine "Silent Disco" für Hörbücher.
Bücher sind auch Grundlage für Games und Filme. Bei "Book to Screen" diskutiert zum Beispiel die Autorin Caroline Wahl mit der Drehbuchautorin und der Regisseurin der Verfilmung ihres Buches "22 Bahnen". Der Film wurde gerade mit dem Preis der Frankfurter Buchmesse für die beste Adaption ausgezeichnet.
Wie geht es der Buchbranche?
Die Verlage waren mit dem Jahr 2024 einigermaßen zufrieden. 2024 stieg der Gesamtumsatz der Buchbranche im Vergleich zu 2023 um 1,8 Prozent auf 9,88 Milliarden Euro. Sowohl der stationäre als auch der Online-Buchhandel verzeichneten Zuwächse. Das erste Halbjahr 2025 lief schlechter für die Branche.
"Getrieben wird die positive Entwicklung am Buchmarkt durch die Buchbegeisterung junger Menschen zwischen 16 und 29 Jahren", sagt Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Jedes vierte Kind bleibe außen vor, weil es nicht gut genug lesen könne.
Welche Angebote gibt es für junge Lesende?
Kein Wunder, dass die Buchmesse junge Menschen besonders umwirbt. Für das "Kids Festival" wird im Innenhof des Messegeländes der "Spacebuzz One" aufgebaut, mit dem Kinder virtuell ins All fliegen können. Reiseleiter ist Astronaut Matthias Maurer.
Früher geschmähte Genres wie "New Adult" und "Romantasy" sind auf der Messe angekommen. Die Plattform Tiktok verleiht auf der Buchmesse den Tiktok Book Award. Und der Langenscheidt-Verlag verkündet das mit Spannung erwartete Jugendwort des Jahres. Comics und Mangas haben schon seit Jahren eine eigene Halle.
Welche Promis werden erwartet?
Insgesamt haben sich über die 1.000 Autoren und Sprecher auf der Buchmesse angekündigt. Auf 15 Bühnen gibt es mehr als 500 Stunden Programm. Zu den Veranstaltungen zählt etwa die "Literaturgala" mit den Literaturkritikern Thea Dorn und Denis Scheck, mit Schauspieler Christian Berkel und mit Autorin Ursula Poznanski ("Erebos").
Zu den prominentesten Gästen der Buchmesse dürfte in diesem Jahr Tennislegende Boris Becker zählen.
Mehr über Buchmesse, Buchmarkt und Bücher
Shortlist steht fest:Deutscher Buchpreis: Das sind die Finalisten
Osteuropa-Kenner und Historiker:Friedenspreis des Buchhandels für Karl Schlögelmit Video
Branche bleibt optimistisch:Buchmarkt: Weniger Leser, steigender Umsatzvon Mischa Ehrhardtmit Video
Buch-Tipps von Fitzek und Co.:Was Bestseller-Autoren lesenvon Anna Gürthmit Video